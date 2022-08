Si bien desde el pasado sábado los productos alimenticios comenzaron a circular con el famoso etiquetado frontal, en San Juan tardarían en llegar, de acuerdo a supermercadistas locales. En las góndolas todavía no se observan bienes con las etiquetas octogonales que tienen el objetivo de informar al consumidor sobre productos no saludables.

A partir del 20 de agosto, las grandes firmas que fabrican alimentos procesados y ultraprocesados deben distribuir sus productos rotulando cada uno con un símbolo octagonal negro, que advierta sobre el contenido excesivo de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías (si azúcares o grasas están en exceso) y sodio en los alimentos. Sin embargo, en la provincia todavía no se encuentran en los supermercados mayoristas y minoristas. De acuerdo a Carlos Icazati, propietario de Café América, demorarían algunos meses en llegar.

Así serán las etiquetas que figurarán en los envases. Foto: gentileza.

Es que a muchos aún les quedan stock que deben comercializar y, en otras ocasiones, simplemente las empresas proveedoras tendrán que deshacerse rápido de los alimentos que no tienen las calcomanías. De acuerdo al Gobierno nacional, en un primer momento coexistirán aquellos que tengan las etiquetas con las que no están rotuladas. Es decir, es posible encontrar un mismo producto con y sin etiqueta en la misma góndola.

Los comerciantes de los kioscos céntricos se manifestaron conformes con la puesta en marcha de la legislación, aunque todavía no llegan los productos. Aldana Heredia, empleada del drugstore Point, aseguró que es positivo que los consumidores tengan información acerca de los alimentos que compran. Indicó que no repercutirá en las ventas, porque la gente muchas veces no le presta mucha atención a las advertencias de salud como, por ejemplo, sucede con las imágenes y consignas impresas en las cajas de cigarrillos.

Por otro lado, Diego Pérez, trabajador del kiosco ubicado en calle Paula Albarracín y Coll, coincidió con Aldana en la importancia de la norma, debido a que beneficia a la salud de los consumidores y, en definitiva, de toda la sociedad. Dijo que no afectará a las ventas del local. Lo mismo aseguró Daniel Gallardo, propietario del Kiosco M y D, e incluso indicó que tiene una buena recaudación con los productos light y bajo en azúcares. Para Gallardo, los consumidores día a día buscan productos saludables y, de hecho, las grandes marcas han bajado sus niveles de azúcares o fabrican líneas con pocas calorías.

El etiquetado frontal dará información nutricional clara sobre alimentos procesados. Foto: gentileza.

Incertidumbre sobre las autoridades de aplicación

Desde Defensa al Consumidor no saben si les toca inspeccionar el cumplimiento de la normativa o si eso será una responsabilidad de Salud Pública. Aunque la normativa establece que en el orden nacional la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, indicó que están en contacto con los grandes supermercados para informarse sobre cómo será la implementación y, además, le solicitarán información a Nación sobre las empresas que pidieron las prórrogas y no tendrán los rotulados.

De este modo, el funcionario informó que no todos los productos tendrán el etiquetado en un principio, porque algunas alimenticias pidieron una prórroga para adecuarse a la normativa. En este sentido, las empresas harán una readecuación de su oferta nutricional para adaptarse a las nuevas reglas.

Por otra parte, las Pymes tiene un plazo más extenso para aplicar la Ley de Etiquetado Frontal con límite hasta febrero del año entrante y la posibilidad de prorrogar hasta noviembre.

El objetivo de la Ley de Etiqueta Frontal es dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de los consumidores.