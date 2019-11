Asesinan a balazos a un adolescente dentro de la Villa 31 de Retiro

Un adolescente de 16 años fue asesinado esta tarde de cinco balazos en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro por un hombre que lo atacó por motivos que aún no están claros para los investigadores, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió cerca de las 14, en dicho asentamiento de la Ciudad de Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Oscar Barreiro, iba sola a pie y fue abordado por un hombre vestido con una remera blanca y gorra roja.



Según las fuentes, esta persona efectuó cuatro o cinco disparos contra el adolescente, que cayó baleado en el lugar, tras lo cual, el agresor escapó.



En ese momento, un vecino que pasó por allí en su auto particular marca Volkswagen, cargó al chico en el asiento trasero con intenciones de llevarlo hasta un hospital, pero al advertir que murió en el trayecto, se detuvo frente al destacamento de la Policía de la Ciudad ubicado en la entrada de la villa.



Una vez allí, intervino el personal de Medicina Forense que esta noche continuaba con la inspección del vehículo y trasladó el cuerpo a la morgue, donde mañana se realizará la autopsia correspondiente.



En esas circunstancias, mientras se realizaban las pericias, la tía de Oscar, que se había acercado al lugar, sufrió una descompensación y debió ser asistida por otros familiares.



En la investigación por el crimen del adolescente interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Cristina Caamaño.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que testigos del ataque se mostraron reticentes a brindar declaraciones acerca del hecho, pero que igualmente fueron citados a declarar mañana a partir de las 9.



Por su parte, Daiana, prima de Oscar, dijo al canal Crónica TV que el adolescente “era un buen pibe”, que "estudiaba” y “estaba mejorando mucho”.



“La verdad no sé qué pensar, porque el venía caminando tranquilamente y le dieron de atrás”, señaló la joven y pidió “que dejen de decir cosas que no son (porque) él nació en el barrio, se crió en el barrio y nunca tuvo problemas con nadie”.



En tanto, respecto al móvil del crimen, Fabián, un vecino de la Villa 31, señaló que “el pibe se había metido con la mujer de un amigo y el amigo le pegó cinco tiros”.



Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a Télam que aún no hay una hipótesis firme respecto de lo ocurrido y que se aguarda la declaración de los testigos para tener un panorama más claro.