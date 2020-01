Asesinan a otro ex guerrillero de las FARC en el sur de Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de izquierda, denunció hoy que el ex combatiente Jhon Fredy Vargas Rojas fue asesinado ayer en el municipio de Pitalito, en el departamento sureño del Huila.



"Denunciamos el asesinato del firmante de la paz Jhon Fredy Vargas, la paz son hechos reales señor (presidente) Iván Duque", manifestó el partido en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales.



El senador Julián Gallo, uno de los líderes de la FARC y conocido en su época de guerrillero como "Carlos Antonio Lozada", criticó el "silencio y la indiferencia cómplice del gobierno" por los asesinatos de excombatientes.



"Urgente solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH). Ayer fue asesinado Jhon Fredy Vargas Rojas, asociado a cooperativa Cooagropaz (Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz) en Pitalito" denunció.



Por otra parte, el partido FARC denunció también que la ex guerrillera Maryoli Narváez Velazco, en proceso de reincorporación y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue atacada en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) "con el objetivo de robarle su arma de dotación" y en ese hecho "recibió un disparo de lo que afortunadamente se encuentra fuera de peligro".



"Exigimos a las autoridades locales, departamentales y nacionales se investigue a fondo los hechos ocurridos contra Maryoli Narváez Velazco y se esclarezcan las circunstancias de modo, tiempo, lugar y responsables sobre este particular", añadió ese movimiento político en un comunicado.



De acuerdo con el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre pasado, 2019 fue "el año más violento" para los ex guerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia, ya que sufrieron 77 asesinatos.



El documento, que dedica buena parte a la situación de seguridad de los ex guerrilleros, hace un balance de la implementación del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 y abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019, precisó la agencia de noticias EFE.



"Durante el período sobre el que se informa, la Misión verificó veinte homicidios de ex miembros de las FARC-EP, lo que convierte a 2019 en el año más violento para los excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz con 77 asesinatos hasta la fecha, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017", detalló.



El 17 de enero pasado, también fue asesinado a tiros el ex guerrillero Hober Arias Giraldo en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia (noroeste).