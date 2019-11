Asesinan a un ex combatiente de las FARC en Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex guerrillero de las FARC Oliver Piñera Lozada fue asesinado en una zona rural del municipio de Piamonte, en el sur de Colombia, informaron hoy fuentes oficiales.



“Es un muchacho que perteneció por mucho tiempo al frente 49 de las FARC. Él se había acogido al programa de desmovilizados”, explicó el alcalde de Piamonte, en el departamento de Cauca, José Joaquín Ramos.



Piñera Lozada, de 39 años, fue atacado anoche por presuntos sicarios en Piamonte, donde vivía desde que abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Carmelita de Puerto Asís, en el sureño departamento de Putumayo.



Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la violencia no ha cesado, principalmente por la pugna entre los grupos criminales de la zona que pugnan por ocupar el lugar liberado por la antigua guerrilla para apoderarse de sus negocios.



Según el partido surgido de las FARC, ya son más de 170 los ex guerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz, informó la agencia de noticias EFE.



Las víctimas no sólo son ex combatientes, sino también líderes sociales y comunitarios.