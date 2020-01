Asesinan a un hombre de una puñalada tras una discusión y detienen a su ex pareja en Pilar

Un hombre de 52 años fue asesinado de una puñalada tras una discusión en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, y por el crimen detuvieron a su ex pareja, quien aseguró haber consumido cocaína y no recordar nada de lo que pasó, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 de anoche en la puerta de una vivienda ubicada en ruta provincial 25 y Eva Perón, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del conurbano.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Marcelo David Osvaldo, tocó el timbre de la casa en la que vive su ex novia, llamada Liliana María Franco (34).



La mujer salió para hablar con el hombre y comenzó una discusión que culminó cuando ella le dio una puñalada en la pierna izquierda.



Efectivos de la comisaría 6ta. de Pilar arribaron al lugar de inmediato y aprehendieron a la mujer, mientras que Osvaldo fue trasladado de urgencia al hospital Sanguinetti, donde murió a los pocos minutos.



Según las fuentes, la lesión que recibió el hombre le afectó la arteria femoral y tuvo una gran pérdida de sangre que le causó su muerte.



En tanto, personal policial secuestró en la escena del crimen un cuchillo tipo facón de unos 25 centímetros que será peritado.



El fiscal de la causa, Germán Camafreita, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Pilar, indagó este mediodía a Franco por el delito de "homicidio agravado el vínculo", que prevé prisión perpetua.



La mujer se negó a declarar pero presentó un escrito a través de su defensora oficial en cual aseguró haber consumido cocaína y que no recordaba nada del hecho.



Tras la indagatoria, el fiscal pidió la conversión de la aprehensión en detención de la imputada, a quien le practicaron exámenes de sangre para corroborar sus dichos.



Además, la mujer fue examinada por un médico para establecer si tenía algún golpe por la pelea o de vieja data con el fin de determinar si había sufrido algún ataque en un contexto de violencia de género.