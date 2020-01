Asesinan de un balazo a un taxista y le roban el auto en Florencio Varela

Un taxista fue asesinado de un balazo cuando un delincuente que simuló ser un pasajero lo asaltó y le robó su vehículo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió ayer alrededor de las 19.30 en diagonal 1, entre El Paisano y Los Tilos, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona sur del conurbano.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el taxista, cuya identidad aún no fue establecida, iba a bordo de su auto al que subió un supuesto pasajero.



Sin embargo, durante el trayecto el delincuente lo apuntó con un arma de fuego y lo obligó a descender.



El conductor bajó y forcejeó con el ladrón, quien efectuó un disparo que impactó cerca de la cintura de la víctima.



Según las fuentes, el delincuente intentó rematarlo de un disparo en la cabeza pero como la bala no salió lo golpeó con la culata.



Luego, el asaltante subió al rodado y comenzó a manejar para escapar, mientras que el taxista se reincorporó y tras caminar unos 50 metros pidió ayuda a unos vecinos.



"En ese momento el delincuente regresa a buscar al hombre, no sabemos si fue para dispararle de nuevo pero como no lo vio huyó en el auto", dijo un vocero encargado de la pesquisa.



La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Mi Pueblo, donde fue operado y murió horas después.



En tanto, algunos testimonios señalaron al autor del crimen como un joven de 24 años que vive en el barrio y es apodado "Rengo".



Con esos datos, la policía realizó un allanamiento en una vivienda y detuvo al sospechoso.



No obstante, los investigadores procuraban encontrar el taxi sustraído que, de acuerdo a los vecinos, era de Capital Federal.



Además, dado que el hombre muerto no tenía su documentación encima también intentaban establecer su identidad.



"Esperamos que en el transcurso de las horas aparezca el auto o algún familiar que lo esté buscando", añadió la fuente.



El hecho es investigado por la fiscal Nuria Gutiérrez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Florencio Varela, quien dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para hallar el taxi.