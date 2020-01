Asesinaron a otras tres personas y ya suman diez los crímenes cometidos en Rosario en 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en la ciudad de Rosario con lo que ya suman diez los homicidios en los primeros ocho días del año, por lo que el gobierno provincial afirmó que está realizando "un análisis de las razones" del recrudecimiento de violencia.



"Tenemos indicios de que en la ciudad de Santa Fe hay una incidencia mayor de la violencia interpersonal que en Rosario, donde hay una incidencia mayor de conflictos entre sectores que disputan mercados ilegales", sostuvo el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.



El funcionario trazó un diagnóstico negativo de la fuerza de seguridad provincial, al señalar que cuando asumió en el cargo encontró "que en Santa Fe la policía sale a hacer patrullaje al tun tun" porque "no hay mapeo criminal, y lo que hacen es cuadrantes y patrulleros andando por ahí".



"Cuando la gente dice que no ve presencia policial en la calle, tiene razón", sostuvo el ministro durante una rueda de prensa en la ciudad de Santa Fe.



Desde enero de 2018, cuando la disputa armada entre los grupos narcos familiares de los Funes y los Caminos provocaron parte de los 15 homicidios en los primeros 16 días del año, Rosario no registraba estos guarismos.



De todos modos, según estadísticas oficiales de la Policía local, enero de 2014 tuvo un récord de crímenes dolosos con 33 casos.



Según informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA), esta madrugada murió un hombre de 50 años, identificado como Julio Giménez, apuñalado durante una pelea familiar en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera con Rosario al sur.



Por el hecho, fue detenido esta tarde como sospechoso su hijo de 25 años.



Esta madrugada también fue asesinado de varios balazos en un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico un joven identificado como Matías Emiliano Amaral (23), quien fue atacado por varias personas vestidas de policías que irrumpieron en un domicilio del barrio La Sexta.



El tercer hecho ocurrió anoche a las 22.40 cuando un adolescente de 18 años, llamado Nelson Barreto, murió baleado cuando dos personas que se movían en moto le dispararon mientras esperaba un colectivo.



Según dijo hoy su hermana en declaraciones a la prensa, había ofrecido unas zapatillas a la venta a través de Facebook y, según se investiga, la chica que lo contactó para acordar el lugar sería familiar de un joven con el que mantenía un viejo conflicto, dijeron fuentes del caso.



El primer homicidio del año en Rosario se registró en Año Nuevo, cuando Raúl Orellana (32) fue apuñalado en Centeno y Rodríguez tras una gresca, hecho por el que hay dos detenidos, informó el MPA.



También ese día fue asesinado Jhonatan Anarano (23) de un disparo en el tórax en Pasaje 503 y Payón.



El 3 de enero hubo dos homicidios en un mismo hecho.



Fue cuando el gendarme Rubén Darío Soto (45), que estaba tomando mate en su auto con su esposa, fue abordado por un hombre con presunta intención de robo.



De acuerdo a la Fiscalía que investiga el hecho, Soto se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y se produjo un tiroteo entre ambos.



El cuerpo del presunto ladrón, Emanuel Chazarreta, fue encontrado en un pastizal a pocos metros de la moto que conducía.



En la madrugada del 5 de enero fue asesinado Lucas Velasco (26) en Gaboto y Río de Janeiro y por el crimen fue detenido un joven de 25 años que, al ser arrestado, dijo que la víctima le había querido robar el celular.



El adolescente Kevin García (17) murió el día de Reyes Magos en Racedo al 4400 de Rosario cuando le dispararon desde un auto, mientras su hermano Alan resultó herido.



Ayer, en tanto, se registró el homicidio de Leonardo Ponce (34), a quienes sus ejecutores lo llamaron por teléfono y cuando salió de su domicilio lo balearon, precisaron los voceros.