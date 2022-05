Censar en la calle: reconociendo a los sanjuaninos que están fuera del sistema

Cerca de las 20:00 horas, una camioneta de Emergencia Social se estacionó en la terminal. Apenas una decena de personas se agrupaba en las dársenas esperando para partir a rumbos desconocidos. Otro puñado, más allá, se agrupa y espera para ser censado: son las personas que viven situación de calle, cuyo relevamiento se llevó durante la noche del lunes por la Subsecretaría de Articulación y Abordaje Territorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social por primera vez en un censo. Con sus datos, buscan poder ayudarles a encontrar cobijo y revertir su situación según sus necesidades.

Son alrededor de seis. Esperaban más, pero el clima o simplemente el olvido hicieron que no llegaran a hasta la Terminal de Ómnibus de San Juan. Ese es uno de los lugares donde uno de los dos equipos encargados de la tarea de entrevistar a personas sin hogar, de con un censista y una trabajadora social, llegó para recabar los datos de las personas que, por uno u otro motivo, no tienen un techo donde vivir. El otro equipo estuvo dispuesto en la zona del Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde también suelen buscar refugio las personas en esa situación. El objetivo de este Censo 2022, no es solo contar a aquellos que antes no se contaba, sino también a aquellos que a veces pasan desapercibidos de la mirada de todos.

En el censo, buscan dar soluciones y herramientas a las personas en situacion de calle. Foto: DIARIO HUARPE

"Con los datos recabados buscamos que las personas en situación de calle puedan revertir su situación haciendo uso de los recursos que ofrece el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social según las características de cada caso particular", dice a DIARIO HUARPE Daniela Reta, asistente social perteneciente al ministerio y encargada esa noche de realizar el censo. "Como hace tiempo venimos trabajando, los hombres mayores hasta los 60 años tienen el refugio Papa Francisco y las mujeres y niños en esa situación tienen la Residencia Aurora", agrega.

Muchas de esas personas a veces no pueden resguardarse en esos lugares, ya sea por falta de cupo o simplemente porque no quieren hacerlo o no pueden adaptarse a la convivencia. "En este último tiempo hemos tenido el refugio completo con las 32 camas que tiene ocupadas, pero siempre les buscamos un anexo o sitio para refugiarse. Muchas personas no quieren ir a esos sitios porque simplemente no quieren ir o seguir las normas del establecimiento. En ese caso, nuestro accionar es limitado", dice Sergio Pelaitay, Director de Emergencia Social.

Pasadas las 20:30, Lucas, "el tigre", como él dice que lo llaman en las calles, se acerca hasta el equipo para ser censado. Él también se tomó el trabajo de avisarles a otras personas en su misma situación y que suelen habitar la Terminal para que acudan y cuenten cómo viven. Él, al igual que las otras personas que comienzan a reunirse alrededor del censista, tiene una historia que contar y no teme relatarla.

Muchas de las personas en situación de calle no asisten a los refugios por diversos motivos. Foto: DIARIO HUARPE

"Hace cinco años estoy en la calle y me la rebusco vendiendo cremas para comer. Lo que quiero es un trabajo digno. Soy chofer profesional y por unos problemas familiares me quitaron la casa y me quedé en la calle. Pienso a futuro poder tener un empleo y salir adelante", dijo Lucas a DIARIO HUARPE.

Lucas "el tigre", se quedó sin hogar hace cinco años. Foto: DIARIO HUARPE

Mientras responde al censo, Carlos Suárez espera su turno y comenta su preocupación por la llegada de los vientos fríos y el invierno. "Dormimos y vivimos acá en la Terminal y después de la medianoche nos echan afuera. Y es un problema porque pasamos frío. Somos laburantes, no mala gente. Yo no tengo pensión y me quedé sin familia. Encima tengo una flebitis en las dos piernas y se me complica la salud, pero me la rebusco", dice preocupado.

En total, son cerca de 60 las personas sin hogar en la provincia. Foto: DIARIO HUARPE

Actualmente, cerca de 60 personas viven en situación de calle en la provincia. Muchas de ellas, encuentran soluciones temporales y luego vuelven a los bancos de las plazas o los asientos de la Terminal, buscando día a día una manera de sobrevivir. Otros, vuelven a sus hogares y luego, por motivos diversos, principalmente familiares, regresan a las calles. En el peor de los casos, muchos enfrentan problemas de salud y adicciones de las que no pueden o intentan recuperarse, explicaron desde la subsecretaría.

"Al finalizar este censo, esperamos que las personas que atraviesan esta situación, además de ser contadas, estén informadas sobre las residencias a las que pueden acudir y buscar cobijo. Además, buscamos saber que otro tipo de necesidades pueden demandar y cómo podemos hacerles frente con los recursos que tenemos", cerró Reta.