Así fue el espectacular show de que protagonizaron Shakira y JLo

Sin dudas, el momento más esperado del Super Bowl es el show de medio tiempo. Esta vez las protagonistas fueron las artistas Shakira y Jennifer López junto a los cantantes de reggaetón Bad Bunny y J Balvin, sorpresas del espectáculo de medio tiempo.

“Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo”, había adelantado el jueves la colombiana quien brilló hoy en Miami, el día de su cumpleaños.

El show arrancó con un show de fuegos artificiales. Shakira fue la que comenzó cantando She Wolf. Luego, fueron ocho estribillos los que interpretó la artista sudamericana que hizo vibrar al estadio con letras en inglés que todo el público siguió con cánticos y aplausos. Whenever, Whatever, fue otro de los éxitos que se oyó.

