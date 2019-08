Así funcionarán los servicios el feriado del sábado

Este sábado 17 de agosto es feriado debido a la muerte del General José de San Martín, mientras que, el lunes 19 será un día no laborable con fines turísticos. Se debe tener en cuenta que un día no laboral no es un día feriado y que los empleados puedan gozar de ese día libre depende exclusivamente del empleador. Debido a estas razones los servicios no funcionarán de la misma manera en la que lo hacen siempre.

Servicios:

Centros de salud: sólo funcionarán las guardias mínimas.

Hospitales: habrá una guardia mínima para atender a aquellas personas que lleguen a Urgencias.

Colectivos: el transporte público funcionará con servicio reducido.

Administración pública provincial: no habrá actividad.

Comercio: el sábado trabajarán de corrido las jugueterías y negocios afines al Día del Niño. Mientras que, los otros comercios tendrán atención normal por la mañana y por la tarde. En cuanto al lunes, el comercio no trabajará.

En Capital:

Recolección de residuos: normal.

Sistema automatizado de recolección de residuos: recolección normal.

Servicio de Emergencia Municipal: guardias normales.

Servicios fúnebres: guardias mínimas.

Mercado de Abasto, carnicerías: abierto.

Feria Municipal de frutas y verduras: cerrado.

Matadero y Frigorífico Municipal: guardias mínimas.

Cementerio: lunes 19 de 8 a 13 y de 15 a 19.

Estacionamiento controlado, monitores urbanos, y grúa municipal de remoción de vehículos: no prestarán servicios.