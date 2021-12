Así quedó el último semáforo de los políticos

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y polémico “Semáforo de los políticos”. Esta semana te damos a conocer el último del año 2021.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Semáforo Anual

Verde: Marisa López / Ministra de Hacienda

La ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, logró que San Juan termine el 2021 con las cuentas equilibradas y entre las primeras provincias del país en índices económicos. Además, durante la última semana, cerró el acuerdo salarial para los empleados públicos con una actualización anual del 69%, aunque vale decir que 20% era de recomposición salarial del 2020. San Juan termina el año con cuentas ordenadas y destinando para el 2022, el 31% de su presupuesto a la realización de obra pública.

Amarillo: La oposición en San Juan

El frente opositor Juntos por el Cambio tuvo una tibia actuación durante el presente año en temas candentes para la vida institucional de San Juan. Cuando pasó lo del avión sanitario demoró el pedido de informe en la Cámara de Diputados, lo mismo pasó cuando DIARIO HUARPE publicó que el Gobierno de San Juan le alquilaba un inmueble al senador Basualdo o con la polémica originada con la vacunación. En la última semana tres diputados del oficialismo se presentaron en la Justicia por la eliminación de las PASO y JxC continúa analizando qué hará.

Rojo: Alberto Fernández / Presidente de la Nación

El presidente Alberto Fernández cierra un 2021 para el olvido. Desde el punto de vista económico, todavía no logra un acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, la inflación está por las nueves, el dólar no tiene techo y el plan platita que implementó tras las PASO parece no calmar el ánimo de la gente. Desde lo político hemos visto a un presidente que vive del relato, pero poco gobierno y está, todo el tiempo, acechado por la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández. Además, en la previa de otra ola de coronavirus, el fantasma de la fiesta de Olivos lo persigue y le quita la poca autoridad que tiene frente a los argentinos.

Rumores de pasillo

¿Ibarra se peleó con Uñac?: Dicen que la relación del dirigente rawsino y el gobernador Uñac no pasa por su mejor momento. Parece que el exintendente dijo que “hay un gobernador que cree que ganó por 20 puntos la elección y no se da cuenta que ganó por un barrio”. Esto parece que no le cayó bien a la máxima autoridad de la provincia.

Hensel el de más autoridad: Con la llegada de los nuevos ministros, dicen en los pasillos que el único que eligió a todos sus colabores fue el ministro de Gobierno Alberto Hensel. Para el resto de los ministerio, el gobernador Uñac y el vice Gattoni metieron sus hombres de confianza.