Asistirán con parte de la factura para una nena electrodependiente

Tras meses de lucha, Yanina Guzmán recibió la noticia que tanto esperaba por parte de Nación. Es que el viernes pasado fue notificada sobre que su pequeña hija Carlita de 10 años había sido incluida en el registro de pacientes electrodependientes y, por lo tanto, la tarifa de electricidad se le va a subsidiar en parte.

"Ahora necesitamos que Salud Pública aplique la otra parte para que la cobertura sea 100%. Pero esto ya es un alivio y una alegría para que mi hija tenga una mejor calidad de vida", afirmó la mujer.

Por su condición de salud, la nena debe estar conectada las 24 horas a diferentes aparatos, como un respirador y un monitor de frecuencia cardíaca que controlan que permanezca con vida. Sin embargo, las fuertes subas que tuvo el servicio de energía eléctrica le dificultan a Yanina hacer frente al pago con las changas que realiza a diario.

MIRÁ TAMBIÉN La dramática historia de Carla, la niña electrodependiente que paga $4.000 de luz

"Hace poco nos entregaron nuestra casa en Chimbas y nos llegó nuestra primera boleta con un consumo de $4.000. Yo pensé que era por dos meses porque me mudé en noviembre y me llegó en febrero, pero cuando fui a Energía San Juan me dijeron que me estaban facturando un solo mes", afirmó la mamá de Carlita hace unos meses atrás en diálogo con DIARIO HUARPE.

Esta noticia significa un alivio para el bolsillo de Yanina, pero también representa el cumplimiento de un derecho de la pequeña Carlita. "Quiero agradecerles a todos y decirles a las mamás que están en una situación como la mía que tengan fe. Ahora salieron incluidos en el padrón dos sanjuaninos, pero si luchamos van a ser incluidos más", afirmó Guzmán.