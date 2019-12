Atalanta, con Palomino y Papu Gómez, se metió en octavos de final de Liga de Campeones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atalanta, con los argentinos José Luis Palomino y Alejandro "Papu" Gómez, venció hoy a Shakhtar Donetsk por 3 a 0 como visitante y se metió en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, en la sexta y última fecha del grupo C.



Los goles del conjunto italiano fueron del belga Timothy Castagne (21m. ST), del croata Mario Pasalic (35m. ST) y del alemán Robin Gosens (47m. ST).



Palomino y Gómez estuvieron en el once inicial, aunque este último salió a los 44 minutos del complemento.



Atalanta de esta forma sumó siete unidades, todas conseguidas en la segunda ronda de la competencia, y se clasificó por primera vez en la historia para los octavos de final del máximo torneo de clubes en el viejo continente, al tiempo que Shakhtar Donetsk se quedó afuera con seis puntos pero irá a la Liga de Europa, segundo certamen en importancia.



En el mismo grupo, Manchester City, de Inglaterra, con el argentino Nicolás Otamendi como titular, aplastó a Dinamo Zagreb, de Croacia, por 4 a 1 como visitante, con goles de Gabriel Jesús (34m. PT, 5m. ST y 9m. ST) y Phil Foden (39m. ST) en el ganador y Dani Olmo (10m. PT) en el perdedor.



Manchester City (14 puntos) se quedó con la zona y Dinamo Zagreb (5) es uno de los eliminados.



Por otro lado, Atlético de Madrid (10 puntos) consiguió su pasaje a los octavos de final tras superar a Lokomotiv de Moscú por 2 a 0 como local.



Los tantos los hicieron João Félix (17m. PT), de tiro penal, y Felipe (9m. ST).



En el conjunto madridista, conducido por Diego Simeone, jugó el argentino Ángel Correa y salió a los 22 minutos del segundo tiempo.



En la misma zona, Gonzalo Higuaín (46m. ST) redondeó la victoria del líder Juventus, que tuvo también a Paulo Dybala, sobre Bayer Leverkusen, con Lucas Alario, por 2 a 0, de visitante.



Finalmente, el delantero nacional Mauro Icardi (32m. PT) marcó en la goleada de París Saint Germain, de Francia, sobre Galatasaray, de Turquía, por 4 a 0 como local, en el grupo A.



-Resumen de la jornada-



Grupo A: Brujas 1-Real Madrid 3; PSG (Leandro Paredes y Mauro Icardi) 5-Galatasaray 0.



Grupo B: Bayern Munich 3-Tottenham (Paulo Gazzaniga, Giovani Lo Celso y Juan Foyth) 1; y Olympiakos (Maximiliano Lovera) 1-Estrella Roja (Mateo García) 0.



Grupo C: Shakhtar Donetsk 0-Atalanta (Alejandro Gómez y José Luis Palomino) 3; y Dinamo Zagreb 1-Manchester City (Nicolás Otamendi) 4.



Grupo D: Atlético de Madrid (Ángel Correa) 2-Lokomotiv 0; y Bayer Leverkusen (Lucas Alario) 0-Juventus de Italia (Paulo Dybala) 2.



Los equipos clasificados a octavos son Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus, Atlético de Madrid, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia y Chelsea.



A la Liga de Europa irán Brujas, Olympiacos, Shakhtar, Bayer Leverkusen, RB Salzburgo, Inter, Benfica y Ajax.