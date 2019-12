Ataque de hombres armados desconocidos a una manifestación deja 16 muertos en Bagdad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al menos 16 manifestantes fallecieron hoy en la capital iraquí y 45 resultaron heridos luego que hombres armados desconocidos abrieran fuego en una céntrica plaza donde estaban concentrados, en el marco de las protestas antigubernamentales que estallaron a principios de octubre.



Una fuente del Ministerio de Interior iraquí elevó la cifra de muertos de 10 a 16, y la de heridos de 26 a 45, pero el balance de víctimas aún no es definitivo.



La fuente, que pidió el anonimato, le dijo a la agencia de noticias EFE que un grupo de hombres armados que viajaban en vehículos todoterreno irrumpieron en la plaza Al Jalani y dispararon contra los manifestantes.



Sin embargo, no identificó a los asaltantes ni su afiliación.



La plaza Al Jalani es adyacente a un estacionamiento de varias plantas donde los manifestantes han permanecido desde el comienzo de la revuelta popular para exigir mejores servicios públicos, más oportunidades económicas y el fin de la corrupción.



Además, Al Jalani se ubica a poca distancia de la plaza Tahrir, epicentro de las protestas y que este viernes acogió a miles de personas, que volvieron a manifestarse a pesar de la dimisión en bloque del Gobierno del primer ministro, Adel Abdelmahdi, el pasado fin de semana.



Activistas y medios de comunicación han denunciado la presencia de seguidores de partidos políticos y grupos chiitas, algunos de ellos pertenecientes a milicias pro iraníes, en medio de los manifestantes desde la jornada de ayer, jueves, cuando supuestamente atacaron a algunos de ellos con armas blancas, reportó la agencia de noticias EFE.



Desde el pasado viernes no se han registrado enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, como venía siendo habitual durante las protestas, que empezaron el pasado 1 de octubre y, después de un primer estallido, se reanudaron el 25 de ese mes y han proseguido hasta la actualidad.



En todo este tiempo han muerto más de 400 personas, entre civiles y uniformados, y miles han sufrido heridas, sobre todo en Bagdad y en las regiones del sur del país de mayoría chiita y ricas en petróleo, que han sido escenario de los mayores disturbios.