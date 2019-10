ATE se pronunció contra la mudanza de la sede del Ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gremio de estatales ATE repudió hoy la mudanza del Ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA, al considerar que en ese espacio “se debe preservar la memoria y garantizar la disponibilidad de las pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad”.



A través de un comunicado, el gremio estatal afirmó que se trata de “una maniobra ejecutada con el objetivo de cambiar el foco de discusión del cierre de programas de promoción de los Derechos Humanos”.



“El Espacio de la Memoria y Derechos Humanos debe ser un ámbito para que las nuevas generaciones sepan que ahí funcionó un centro clandestino. Ningún organismo del Estado debería funcionar ahí adentro, ya que los edificios del predio son pruebas judiciales que tienen que ser preservadas para el futuro”, remarcó la comunicación sindical.



Desde el sindicato se cuestiona además la utilización de los distintos espacios que componen la ex ESMA para fines que no sean preservar la memoria y “garantizar la disponibilidad de las pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad”.



Además, la entidad sindical apuntó que “mientras las obras para acondicionar el edificio del ex Casino de Aspirantes y Cantina donde funcionará la nueva sede del Ministerio fueron realizadas a las apuradas por una empresa privada, las promesas de la gestión de Cambiemos de terminar las obras para que todo el predio tenga cloacas siguen en veremos”.