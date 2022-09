Hubo más intentos de atentados contra Cristina Kirchner, así lo determinó la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo en la causa que se inició tras el ataque por el que están detenidos Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte. Esto fue confirmado después de que se investigaran los teléfonos de los principales sospechosos.

Estos intentos fueron abortados, pero sumarían pruebas que confirman que “la Banda de los copitos” (llamada así en referencia porque sus miembros vendían copitos de azúcar en la calle), actuaban organizadamente y con un objetivo: matar a Cristina Fernández.

Publicidad

La conclusión más fuerte de las últimas pericias es que el 27 de agosto, cuando el perímetro del departamento de CFK amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la expresidenta. “La quisieron matar cuando salió a hablar, pero finalmente abortaron el atentado”, sostuvieron las mismas fuentes.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esto lo pudieron saber a raíz de un mensaje que Sabag Montiel le envió Brenda Uliarte, su pareja que fue detenida tres días después de los hechos luego de que aparecieran pruebas de que podría haber estado involucrada.

El contenido del mensaje es el siguiente: “No, no es que se dé cuenta, el tema es qué hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”.

Una segunda comunicación entre los implicados los complica aún más y confirma la teoría de los investigadores. De nuevo quien escribe es Sabag Montiel y la receptora Brenda Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.