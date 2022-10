¡Atento Scaloni! La figura de la Selección Argentina que se perdería el Mundial de Qatar

La Selección Argentina pasa días de mucha incertidumbre por los jugadores lesionados que tiene. A nada más que pocos días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, son varios los que están "tocados". Por ello, los fanáticos temen de lo que pueda suceder. Los estudios arrojaron un problema en el cuádriceps de Paulo Dybala, pero finalmente se supo que tiene una lesión en el recto femoral izquierdo, lo que lo dejaría entre 4 y 8 semanas fuera de la cancha.

Después de lo que fue el triunfo del Tottenham 3-2 ante el Eintracht Frankfurt por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el defensor argentino, Cristian Romero, dejó palabras fuertes. El zaguero le mandó un saludo especial a la estrella de la Roma, Paulo Dybala, el que es duda para la Copa del Mundo. Sin dudas, uno de los nombres más importantes del presente.

Tras el partido antes mencionado, el "Cuti" habló con la prensa y destacó el dolor que siente por los que llegan tocados al Mundial o que están lesionados en la actualidad. "Estoy triste por ellos, pero más por Paulo, que creo que no llega... No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal. El Fideo va a llegar, por lo visto y lo que he hablado con mis compañeros. Leo (por Messi) está bien", partió diciendo.

Cuando le consultaron por la baja de Paulo Dybala en la lista que aún no confirmó Lionel Scaloni, Cristian Romero añadió: "Es duro. Todos saben que es un jugador muy importante futbolísticamente. Internamente al grupo le hace muy bien, es una persona muy positiva, le da calidad al juego de Argentina, más allá de que no sea titular. Pero cada vez que le ha tocado marcó la diferencia".

Baja en la Selección Argentina

"Dybala podría recuperarse de la lesión antes del inicio del Mundial, la realidad es que hoy su presencia es un verdadero misterio. No se ha comunicado oficialmente el alcance de la lesión, pero se supone que ronda el segundo grado, dado que el argentino, lesionado el pasado 9 de octubre, permanecerá parado unas cinco semanas", informaron desde la Gazzetta dello Sport, el mismo sitio que expuso que su boleto a Qatar "pende de un hilo".