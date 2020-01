Atlas, dirigido por el argentino Leonardo Cufré, fue eliminado de la Copa de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlas, dirigido por el argentino Leonardo Cufré, fue eliminado anoche en los octavos de final de la Copa de México al caer ante Toluca en la definición con tiros desde el punto penal, luego de haber perdido 3-2 en los 90 minutos y ganar en la ida 2-1.



El partido se jugó en el estadio Nemesio Diez de Toluca y los goles del vencedor fueron convertidos por el ecuatoriano Michael Estrada, el brasileño Diego y Javier Güémez, mientras que para Atlas convirtieron los argentinos Germán Conti (ex Colón) y Javier Correa (ex Instituto, Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz y Colón).



Ante el empate global de 5-5, en este certamen los goles de visita no se consideran doble. El triunfo se concretó para Toluca por 5 a 3 en la definición por penales.



En otros resultados de anoche, Pachuca avanzó a cuartos de final al vencer 3-1 a Vendados (1-1 en la ida), Tijuana superó a San Luis por 1-0 (en la ida también había triunfado 1-0) y Dorados eliminó a Guadalajara pese a caer 0-1 de local en definición por tiros desde el punto penal (había ganado de visita 2-1).



Hoy jugarán Morelia-Cafetaleros (1-4 en la ida), Pumas-Santos Laguna (2-4) y mañana se completarán los octavos de final con Juárez-Queretaro (2-3) y Monterrey-Celaya (4-3).