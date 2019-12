Atlético cierra el año en Tucumán ante Newell´s por la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético Tucumán, que lleva ocho partidos sin conocer la derrota, buscará hacerse fuerte de local mañana cuando reciba a un necesitado Newell´s Old Boys, en uno de los cuatro partidos a jugarse por la fecha 16 de la Superliga.



El partido se jugará este sábado a partir de las 19.40 en el Estadio Monumental José Fierro, en la capital tucumana, tendrá arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por la señal de cable Fox Sports.



Atlético, que buscará un excelente cierre de temporada, mejoró notablemente su rendimiento futbolístico en el final del semestre, llega a este encuentro luego de haber conseguido 18 de los últimos 24 puntos en juego, con cinco victorias y tres empates.



El "Decano", que se ubica con 24 unidades, a cinco de los punteros, Boca y Argentinos Juniors, intentará extender la racha positiva y pugnará por mantenerse en zona de clasificación a las copas continentales.



En cuanto al equipo tucumano, el entrenador Ricardo "Ruso" Zielinski, que cumplirá mañana su partido número 100 al frente del equipo, realizará una sola modificación con relación al once titular que el pasado fin de semana igualó con Estudiantes de La Plata (1-1) el ingreso del ex mediocampista de Boca Cristian Erbes por otro ex futbolista Xeneize, el cordobés de Jesús María Federico Bravo.



Por su parte, Newell´s, llega al encuentro ante los tucumanos luego de dos derrotas consecutivas: con Argentinos (1-0) en La Paternal, y con River (3-2) en Rosario, sumando 21 unidades en el certamen.



Para el "Leproso" es imperioso sumar en los últimos dos cotejos que le restan en el año, mañana ante Atlético e Independiente, en partido pendiente de la segunda fecha a jugarse el 13 de diciembre, para distanciarse en la zona de promedios de Patronato de Paraná, el último que hoy estaría perdiendo la categoría.



En relación al equipo, Frank Kudelka deberá efectuar un cambio obligado en la defensa, y confirmó el ingreso del rafaelino Fabricio Fontanini por el suspendido Santiago Gentiletti, que acumuló la quinta tarjeta amarilla el pasado sábado por la noche ante River Plate.



El ex futbolista de Atlético Rafaela y San Lorenzo, Fontanini, quien ni siquiera a jugado un minuto en este campeonato, será titular por primera vez desde que Kudelka asumió como entrenador de "La Lepra".



En tanto, la única duda del DT cordobés está centrada en el posible ingreso de la joven promesa de los rosarinos, el catamarqueño Aníbal Moreno -está en la mira de River- como volante por la derecha en reemplazo de Denis Rodríguez.



En el corto historial entre ambos en Primera División, jugaron entre sí en 6 oportunidades, con tres triunfos de los rosarinos, uno de los tucumanos y dos empates.







= Probables formaciones =



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Luciano Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas; Gonzalo Castellani; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno o Denis Rodríguez, Julián Fernández, Mauro Formica; Luís Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.



Árbitro: Pablo Echavarría.



Cancha: "José Fierro", de Atlético Tucumán.



Hora de inicio: 19.40



TV: Fox Sports Premium.