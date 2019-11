Atlético Tucumán extiende su racha ganadora ante un Colón con la cabeza en la Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán encadenó su cuarta victoria consecutiva en la Superliga luego de vencer hoy a un equipo suplente de Colón de Santa Fe por 2 a 0 en el estadio Brigadier Estanislao López por la duodécima fecha.



El "Decano" se impuso con goles del mediocampista Augusto Lotti a los 43 minutos del primer tiempo, favorecido por una pifia del defensor Gastón Díaz, y del delantero Javier Toledo a los 6 minutos del segundo, tras una mano previa de su compañero Leandro Díaz que no fue advertida por el árbitro Jorge Baliño.



Con su victoria, Atlético ascendió al séptimo puesto con 19 unidades, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, después de un mal arranque de temporada con dos triunfos, un empate y cinco derrota en las ochos primeras fechas.



Colón presentó una formación íntegramente alternativa a una semana de disputar la primera final internacional de su historia ante Independiente del Valle de Ecuador, en Asunción, por la Copa Sudamericana.



El conjunto de Pablo Lavallén, que volvió a perder como local tras cinco fechas, impuso condiciones en el partido hasta la apertura del marcador, que lo desarmó definitivamente y facilitó a su rival a manejar el desarrollo del juego sin apremios hasta el final.







= Síntesis =



Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt y Franco Quiroz; Santiago Pierotti, Matías Fritzler, Brian Farioli y Tomás Chancalay; Mauro Da Luz y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.



Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.







Gol en el primer tiempo: 43m. Lotti (AT).



Gol en el segundo tiempo: 6m. Toledo (AT).







Cambios en el segundo tiempo: 15m. Jorge Ortega por Pierotti (C); 19m. Juan Cruz Zurbriggen por Leguizamón (C); 24m. Lucas Melano por Lotti (AT); 25m. Facundo Farías por Da Luz (C); 33m. Gonzalo Castellani por Díaz (AT) y 37m. Leonardo Heredia por Acosta (AT).



Amonestados: Fritzler (C). Díaz, Toledo y Bianchi (AT).



Árbitro: Jorge Baliño.



Estadio: Brigadier Estanislao López.