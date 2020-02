Atlético Tucumán se clasificó y será el rival de Independiente de Medellín en la fase 3

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético Tucumán se clasificó anoche para jugar la fase 3 de la Copa Libertadores luego de ganarle como local a The Strongest de Bolivia por 6 a 5, en una dramática definición por remates desde el punto del penal y será el próximo rival de Independiente de Medellín en la instancia que definirá un cupo en la fase de grupos.



El equipo tucumano se impuso 2 a 0 en los 90 minutos con goles anotados por Marcelo Ortiz y Leonardo Heredia, y de esa forma se equilibró la serie ya que The Strongest se impuso por el mismo marcador en el partido de ida jugado hace una semana en La Paz.



En la fase 3 de la competencia internacional, Atlético Tucumán enfrentará a Independiente Medellín, que el martes eliminó a Deportivo Táchira en Venezuela (4 a 2 el global), y el primer partido de esa instancia se disputará el próximo miércoles, en Colombia.



De ese duelo saldrá el equipo que complete la zona H en la fase de grupos, donde tendrá que enfrentar a Boca Juniors, Caracas FC y Libertad de Paraguay.



La necesidad de ganar para revertir el 0-2 en La Paz obligó a Ricardo Zielinski a poner en el campo de juego un equipo con clara mentalidad ofensiva, aunque las intenciones del entrenador no se reflejaron al menos en cantidad de chances generadas en el arco visitante.



Los centros se convirtieron en la principal arma de ataque de los tucumanos y por esa vía llegaron las conquistas de Ortiz, en el primer tiempo, y Heredia, en el segundo.



Después que la serie quedara equilibrada, los dos equipos tuvieron chances de inclinar la balanza pero ninguno pudo evitar la definición con remates desde el punto del penal, donde fue más efectivo el local y avanzó a la fase 3.



La gran figura de esa definición fue el veterano arquero Christian Lucchetti, quien desempolvó su vieja costumbre adquirida en tiempos de Banfield, cuando era el pateador designado para los penales del conjunto albiverde.



El arquero mendocino que el 26 de junio próximo cumplirá 42 años se dedicó a desmentir al almanaque y después de anotar el tercer penal de su equipo (al goleador Javier Toledo le habían atajado el primero), atajó "in extremis" el quinto, para pasar a la serie de uno a uno.



Y en esa instancia volvió a lucierse para contener el segundo de su noche gloriosa y responder con creces a la ovación que le dispensó la hinchada del "decano" antes del comienzo de la serie de penales.



"Ahora se nos vendrá un partido muy importante el próximo miércoles con Independiente Medellín, en Colombia, y esperemos volver a estar a la altura de las circunstancias para empezar los dos últimos pasos hacia la fase de grupos", confió el "Laucha" apenas culminado el encuentro, con una tranquilidad de análisis sorprendente para alguien que había vivido semejante emoción un puñado de minutos antes.







-Síntesis-







Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral y José Luis Fernández; Lucas Melano, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Leonardo Heredia; Javier Toledo y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



The Strongest: Daniel Vaca; Gonzalo Godoy, Gabriel Valverde, Gonzalo Castillo y Saúl Torres; Diego Wayar, Raúl Castro, Walter Veizaga y Marvin Bejarano; Jair Reinoso y Harold Reina. DT: Mauricio Soria.







Gol en el primer tiempo: 21m Ortiz (AT).



Gol en el segundo tiempo, 12m Heredia (AT) .



Cambio en el primer tiempo: 32m Willie Barboza por Castro (TS).



Cambios en el segundo tiempo, antes de comenzar, Rolando Blackburn por Reina (TS), 19m Augusto Lotti por Heredia (AT), 27m Ramiro Carreras por Díaz (AT) y 36m Federico Bravo por Erbes (AT).



Definición por penales: para Atlético anotaron Carreras, Lucchetti, Lotti, Bravo, Fernández y Ortiz. Vaca le atajó el remate a Toledo. Para The Strongest convirtieron Reinoso, Veizaga, Valverde, Barboza y Castillo. Luchetti contuvo los disparos de Blackburn y Torres.







Árbitro: Raphael Claus (Brasil).



Estadio: Atlético Tucumán.