Atlético Tucumán se llevó tres puntos de oro de Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán se afirmó en la zona de clasificación para la próxima edición de la Copa Sudamericana, al vencer esta noche como visitante a Unión de Santa Fe por 1 a 0, en partido de la 13ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El único gol del encuentro, desarrollado en la cancha de Unión y arbitrado por Néstor Pitana, fue anotado por Leandro Díaz a los 28m del primer tiempo.



El conjunto tucumano hilvanó su quinta victoria consecutiva y llegó a las 22 unidades (a tres de los líderes, Argentinos Juniors y Lanús); Unión, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Jonathan Bottinelli (38m ST, doble amarilla), se estancó en 16.



Después de casi media hora de juego trabado, sin que alguno de los dos pudiera hacer diferencia en el juego y sin llegadas a los arcos, los tucumanos abrieron el marcador en un contragolpe.



A los 28 minutos, Lotti se escapó por izquierda desde la mitad de la cancha tras un buen pase de Castellani y, con la defensa local adelantada, entró al área y habilitó con un centro exacto a Leandro Díaz, que no tuvo más que empujar la pelota al 1 a 0.



El Decano justificó el triunfo parcial en el orden con que evitó que Unión se le acercara al arco. El local tuvo el dominio de la pelota, pero nunca generó riesgo concreto más allá de un centro desde la izquierda de Troyanski que Bou no alcanzó a conectar.



El equipo de Ricardo Zielinski apeló a su oficio para mantener controlado a Unión, al que no le funcionaron los cambios y siguió lejos del arco de Cristian Lucchetti.



El segundo tiempo, así, se jugó con las condiciones de Atlético Tucumán, que tuvo la figura saliente de Cristian Erbes en el mediocampo y una chance concreta de estirar la ventaja, cuando Moyano logró despejar con esfuerzo un remate de Monzón.



Sin ideas, sin creación, apenas impulsado por su amor propio, Unión no tuvo herramientas para alcanzar el empate y el Decano, que inició la Superliga con paso errático, recuperó su imagen de equipo difícil y se llevó tres puntos de oro para consolidar sus ilusiones de entrar en las copas.



En la próxima jornada, la 14ta (tras el receso por la fecha FIFA), Unión visitará a Boca el domingo 24 a partir de las 17.10 y Atlético Tucumán recibirá un día antes desde las 21.45 a San Lorenzo, que seguramente contará con el debut del entrenador Néstor Gorosito.







- Síntesis -







Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Franco Troyanski. DT: Leonardo Madelón.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti; Gonzalo Castellani; y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.







Gol en el primer tiempo: 28m Leandro Díaz (AT).







Cambios: en el primer tiempo, 36m Lucas Melano por Lotti (AT); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Cavallaro por Troyanski (U), 15m José Luis Fernández por Castellani (AT), 19m Maximiliano Cuadra por Elías (U), 28m Federico Milo por Corvalán (U), 36m Federico Bravo por Erbes (AT).



Amonestados: Bottinelli, Gómez Andrade (U); Ortiz, Gissi, Acosta (AT).



Incidencia: en el segundo tiempo, 39m expulsado Bottinelli (U).



Árbitro: Néstor Pitana.



Cancha: Unión.