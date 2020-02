Atlético Tucumán y Defensa empataron con goles generados por errores defensivos

Atlético Tucumán y Defensa y Justicia igualaron esta noche 1 a 1, en un encuentro de la fecha 18 de la Superliga donde los errores defensivos fueron determinantes tanto en el resultado como en el desarrollo de los 90 minutos, que marcaron el debut de Hernán Crespo como entrenador del conjunto de Florencio Varela.



El insólito error de Ezequiel Unsain, que intentó salir jugado desde el arco pero falló en el control del balón y lo envió al fondo del arco, se tradujo en el tanto del 'Decano', apenas comenzado el partido.



Pero la balanza se equilibró en el segundo tiempo con el gol de Juan Martín Lucero, quien aprovechó una desinteligencia entre Dylan Gissi y Cristian Lucchetti para establecer la igualdad.



El partido fue intenso, con dos equipos que jugaron pensando en el arco rival y generaron numerosas situaciones, aunque los goles llegaron por errores de defensas.



Atlético Tucumán estiró su racha favorable a 11 partidos sin perder en la Superliga, pero no todo fue positivo, ya que dejó escapar dos puntos en el Monumental y sufrió las lesiones del debutante Nicolás Aguirre y la del apuntado Gissi.



Esto genera complicaciones al entrenador Ricardo Ziellinski a pocos días del debut en la fase 2 de la Copa Libertadores, previsto para el miércoles, en La Paz, ante The Strongest.



Todo indicaba que con el tempranero gol, los tucumanos tendrían la tranquilidad necesaria para imponer su juego, pero nada de eso sucedió y el "Halcón", de a poco, se recuperó del duro golpe para tomar el control de la acciones.



Un legítimo gol de Lucero no fue convalidado por el árbitro Jorge Baliño que sancionó una posición adelantada inexistente de Cerro en la acción previa a la conquista.



La búsqueda del visitante tuvo su premio sobre el final con un tanto de Lucero, que le permitió sumar un punto en la presentación de Crespo como entrenador y ratificar el buen momento, tras la reanudación del torneo luego de golear de local a Talleres, 4 a 1.



Atlético Tucumán suma ahora 27 puntos, mientras que Defensa y Justicia suma 25, lejos de los primer puestos.







-Síntesis-



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Marcelo Ortiz, Dylan Gissi y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Federico Bravo, Ariel Rojas y Lucas Melano; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski







Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, David Martínez, Juan Rodríguez y Gonzalo Piovi; Rubén Botta, Francisco Cerro, Marcelo Benitez y Neri Cardozo; Juan Martin Lucero y Guido Mainero. DT: Hernán Crespo.







Gol en el primer tiempo: 6m. Unsain en contra (AT)



Gol en el segundo tiempo: 37m. Lucero (DyJ)







Cambios: en el segundo tiempo, 14m Nicolás Aguirre por Carrera (AT), 17m Ignacio Aliseda por Mainero (DyJ), 20m Nelson Acevedo por Cerro (DyJ), 21m Augusto Lotti por Melano (AT), 32m Leonardo Heredia por Aguirre (AT).







Amonestrados: Javier Toledo (AT); Tripichio (DyJ)







Árbitro: Jorge Baliño.



Cancha: Monumental "José Fierro" (Tucumán)