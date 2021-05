Ató a su hijo a una pilastra, fue condenada, y ahora busca recuperar la tenencia: “Quiero ver a mis chiquitos”

El episodio conmocionó a los sanjuaninos. Una mujer fue acusada de atar a su hijo de apenas 2 años a una pilastra durante una siesta de diciembre del año pasado. La Justicia le dio tres años de prisión en suspenso, es decir, quedó en libertad. En las últimas horas apareció públicamente y pidió volver a tener la custodia de este pequeño y de su otro hijo que es un poquito más grande.

“Estoy pidiendo trabajo y ayuda. Sigo luchando por mis hijos para poder verlos”, dijo la mujer de apellido Frías a El Bastón. “Como madre tengo derecho de recuperar a mis hijos y pelearla por ellos”, mencionó.

La mujer comentó que sus hijos quedaron bajo la custodia del padre, que según contó era violento con ella y hasta la quiso quemar. También los pequeños reciben la asistencia de los abuelos paternos. Confesó que ella no los ve desde el mes de diciembre.

“Quiero ver a mis chiquitos, desde diciembre que no lo hago. Ni siquiera me permiten verlos, ni que yo comparta con ellos, nada”, precisó. Frías explicó que no puede acercarse a menos de 100 metros de sus hijos por la medida cautelar que le otorgaron desde el juzgado.

Si bien la implicada alegó en un primer momento que su pequeño estaba atado tras un juego que realizaba con su hermano, una vecina la delató ante los policías y precisó que el menor tenía rastros de abandono y descuido. Estaba sucio y le pedía agua para hidratarse debido a que pasó vario tiempo junto a una pilastra al rayo del sol.