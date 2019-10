Atwood y la británica Bernardine Evaristo ganaron el premio Booker 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jurado del prestigioso premio literario Booker Prize distinguió hoy por unanimidad,a la escritora canadiense Margaret Atwood y a la británica Bernardine Evaristo como ganadoras de la edición 2019, por las obras "The testaments" y "Girl, woman, other", respectivamente. Con 79 años, esta es la segunda vez que Atwood recibe ese premio, anteriormente fue en 2000, con "El asesino ciego"; mientras que Evaristo conquistó su primer Booker a los 60 años con un libro que explora las vidas y luchas de mujeres negras en el Reino Unido contemporáneo, informó la agencia de noticias EFE. "Cuanto más hablábamos sobre ellas, más las apreciábamos y queríamos que ambas ganaran", indicó el presidente del jurado, Peter Florence, al anunciar su decisión del premio dotado con 50.000 libras, unos 63.000 dólares que se repartirán en partes iguales entre las ganadoras. "Los testamentos" (Salamandra) es una secuela, 15 año después, de "El cuento de la criada", historia distópica de 1985 que tuvo una exitosa adaptación televisiva hace pocos y se volvió emblema de reivindicaciones feministas. El jurado consideró que ese novela tiene "una bella profundidad" y que "en estos momentos es más políticamente urgente que nunca", que "existe la necesidad de saber qué imagen tienen la complicidad, la resiliencia y la resistencia". Evaristo, por su parte, ganó por haber rescatado "historias de gente que no ha sido representada visiblemente en la literatura contemporánea". "En ese sentido, este libro rompe moldes. Espero que inspire y empuje al resto de la industria editorial", dijo Florence.