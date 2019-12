Aumentó 30% la cantidad de desaparecidos en México tras cambiar la metodología de medición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantidad oficial de desaparecidos en México por la ola de violencia que azota al país desde 2006 aumentó 30%, de 40.000 a 52.000, luego de que el organismo estatal encargado modificara la metodología de cálculo, informó hoy la prensa internacional.



La nueva metodología no solo toma en cuenta las personas que fueron denunciadas como desaparecidas sino también “toda aquella sin denuncia”, afirmó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), Karla Quintana.



La funcionaria explicó al sitio web Sin Embargo que se trata de “un nuevo sistema de reporte de personas desaparecidas que atiende a lo que dice la ley”, según la agencia de noticias ANSA.



La cantidad de desaparecidos, que de ese modo ascendió de 40.000 a 52.000, corresponde al período iniciado a fines de 2006, cuando comenzó su mandato el presidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra al crimen organizado que dejó unos 274.000 muertos.



La nueva forma de medición “responde a la realidad de México”, donde “sabemos que mucha gente no denuncia porque tiene miedo a hacerlo”, afirmó Quintana.



“Nosotros no somos investigadores, somos buscadores y, como tales, lo que necesitamos saber no solo es a cuántas personas buscamos”, agregó.



Quintana subrayó que “no se trata de un número solamente” sino de “tener mayores elementos para encontrarlos”.



En México, la cuestión de los desaparecidos está estrechamente ligada a las abundantes fosas clandestinas que albergan los restos de miles de personas asesinadas por organizaciones criminales.



Estimaciones oficiales señalan que existen al menos unas 3.600 fosas clandestinas que contienen alrededor de 5.000 cadáveres. “Es un dato abrumador, terrorífico; México entero es una fosa clandestina”, apuntó Quintana.



El gobierno del presidente Andrés López Obrador, iniciado hace poco más de un año, ordenó elaborar un registro de fosas, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un mecanismo extraordinario de identificación forense, que aún no fueron puestos en marcha.



Además, duplicó, hasta el equivalente a unos 20 millones de dólares, el presupuesto para las comisiones locales de búsqueda.