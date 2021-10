Aumentó la canasta básica alimentaria: en barrios populares se elige el pollo molido para abaratar costos

En septiembre aumentó la canasta básica alimentaria y llegó a los $34.500, promedio que hizo la asociación Amas de Casa del país tras un relevamiento en supermercados, almacenes locales y mayoristas que también venden por menor. Es decir que tuvo un aumento del 2,9% segundas marcas y el 3,1% en primeras marcas de alimentos. Con esta suba comenzó a reflejarse una nueva realidad, las familias sanjuaninas cambiaron hábitos a la hora de comer y reemplazaron algunos alimentos. Entre la novedad que notaron es que en barrios populares y villas se está eligiendo mucho el pollo molido para abaratar costos.

Sobre el tema, la titular de la asociación, Laura Vera, comentó en diálogo con DIARIO HUARPE que lo que más aumentó el mes pasado fue la yerba, el azúcar, la leche líquida, la carne molida y arroz.

“La gente no consume carnes o consume pocas, los lácteos y el queso se consumen a principio de mes, las frutas han pasado a ser una cuestión de lujo. Se consume mucho carbohidrato y en los lugares más vulnerables como villas o barrios populares se consume molida de pollo”, dijo Vera.

Hace al menos tres meses vienen notando el consumo de pollo molido, pero se incrementó en septiembre. “Pasa porque es la carne alternativa, más económica, que la gente elige por opción”, comentó.

Según Vera, los sanjuaninos viven comiendo lo que pueden y no a lo que realmente necesitan para nutrirse bien. “Esta canasta básica alimentaria no sólo en los sectores donde no hay trabajo se complica tenerla, sino en los que son los trabajadores porque incluso el salario mínimo, vital y móvil está sobre ese monto”, sostuvo.

Con respecto a la canasta básica total, que incluye vestimenta, transporte, educación y salud para una familia tipo de cuatro personas, asciende a $75.400. Los montos que no se tienen en cuenta a la hora de hacer esta suma son los de alquiler, recreación, internet y cuotas de los teléfonos, siendo que los últimos ítems se volvieron fundamentales por la pandemia.