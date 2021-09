Aun llevo mis Fantasmas, aquellos que se pertenecen conmigo, desde el Inicio de mi niñez

tal vez tan pronto, después del Yo

y crecimos juntos hasta hacernos niños

llegan en los juegos, de el niño solo, como primera manifestación del Inconsciente

defino mi singularidad, con los Fantasmas

entonces: la singularidad de los Hombres es colectiva

con una exposición en secreto, pueblan la vigilia como “amigos imaginarios”

con una exposición sin pudor: un niño hablando solo. Aparentemente

porque habla con sus fantasmas

les cuenta de su Mundo y de sus Dudas

¿llegan los fantasmas?, o es la primera creación del Hombre con objetos sueltos: del Inconsciente Colectivo, según Jung

y del Inconsciente personal, de Freud

“Fantasmas”, la primera creación del Hombre

otra niñez para la niñez

íntima

en silencio, no a escondidas

en silencio

una compañía indispensable

el primer concepto de “la relación” como Existenciario

los otros no los ven

y cada uno, no piensa en verlos porque tiene la Palabra

Ser-en-el-mundo

Ser-con

desde entonces

el Hombre es el creador. Desde entonces, después del Yo

¿de dónde son oriundos los Fantasmas que van conmigo? Si nos conocemos tanto, tal vez de tantos mundos

que olvidamos

o tal vez de tantos mundos que inventamos

van conmigo, aunque lo simulo entre la gente

Hombre y Fantasmas sin algún dios que nos perturbe

habitan en el “Lugar” donde va la niñez de los Hombres cuando crecen

Sujetos del Sujeto que definen la intimidad

aunque lo simulemos entre la gente, pudor de adulto o componente de la estupidez

el Sujeto-haciéndose Sujeto

y aquellos fantasmas presencian desde el Alma, o desde el Inconsciente que es lo mismo, protegen en juegos

siguen siendo niños, es una necesidad de los Hombres

el Hombre va hacía la adultez y sus Fantasmas se hicieron niños para siempre para protegerle la Subjetividad

para protegerlo de la exterioridad que a veces los devora

habitan en su Humanidad

Humanidad es lo mismo que Espiritualidad

y allí, no hay lugar para la servidumbre. El hombre tiene la Palabra y revela su mundo y a si mismo

el Hombre mortal, que vive en un mundo sin dios

y que habla de todo lo que existe y de todo lo que crea, comprendido el mismo en ello. Espíritu

Aquellos fantasmas que creamos cuando somos niños, habitan en el “Lugar” donde va la niñez de los Hombres cuando crecen

Si te detienes, salen de ahí. Y no tendrán ningún diálogo de recuerdos

innecesarios

al concepto del Juego, en la adultez lo niega la exterioridad

la exterioridad no existe en la niñez

pero

si caminas, caminaran juntos

ellos están desde el Inicio. Entonces: inicializan la Vida

y si caminan juntos, miraras como niño

la incertidumbre

la contingencia

el asombro

la forma, el aspecto, la íntima cotidianeidad de las manos

Una señal

seguramente, entre otras tantas, es

una necesidad de un silencio profundo.