Aún no fue reclamado por sus familiares el niño de 5 años abandonado en Misiones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El niño de 5 años que la semana pasada fue abandonado por su madre y rescatado por una vecina en la localidad misionera de Garupá, aún no fue reclamado por algún familiar directo, por lo que permanecerá en un Hogar convivencial, informaron hoy fuentes policiales.



Todo comenzó el lunes 21 por la noche en el barrio Gottschalk, de esa localidad a unos 20 kilómetros al sur de Posadas, cuando Jésica, de 22 años y con ocho meses de embarazo alertó a la policía de que en su casa se presentó un niño de 5 años a pedir comida, quien presentaba un aspecto sucio y descuidado.



Según la mujer, el niño le dijo: -¿Podés llamar a la Policía para que busque a mi mamá y me busque a mí porque ayer dormí solito?



De inmediato, tomó intervención en el hecho la Defensoría 8 de Garupá que estableció que el niño sea enviado en guarda al Hogar Norberto Haase, de la ciudad de Leandro N. Alem.



Desde entonces, autoridades policiales buscaron dar con familiares del pequeño sin mucha suerte y ningún familiar directo se acercó a tener contacto con el menor.



Por los vecinos se supo que su madre, de 35 años, padece una adicción al alcohol, sufre violencia de género y no estaría en condiciones de hacerse cargo, mientras que el padre del pequeño habría fallecido.



El niño está en perfecto estado de salud, ya concurre a un jardín de infantes y está asistido por profesionales del hospicio, que en sus 35 años de historia contuvo a más de 500 menores que fueron rescatados y reinsertados en la sociedad, se informó.



En tanto, Miguel Molina, defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dijo hoy a Radio Libertad de Posadas que buscarán "ver si la familia está en condiciones de proteger al niño, luego la familia ampliada abuelos, tíos y de no encontrar ese ámbito se disparan los mecanismos de adopción", pero que "el niño no tiene que estar mucho tiempo en un hogar, los términos legales son seis meses", explicó.