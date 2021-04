Autorizaron a farmacias a vender el test de antígeno para detectar coronavirus: ¿Qué pasa en San Juan?

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizaron por primera vez la venta en farmacias de un test de antígeno para detectar coronavirus en sólo unos minutos. Se trata del test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd e importado por Vyam Group S.R.L. cuyos resultados están en diez minutos y tienen una sensibilidad del 96.8%.

A nivel nacional ya se está vendiendo. No obstante, en San Juan las principales farmacias aún no lo tienen a la venta. Algunas de las consultadas por este medio son Magistral, San Martín, San Pantaleón, Buenaventura y Farmacity, ninguna de ellas tenía stock del test. En la última mencionada, no lo tienen en la tienda ubicada dentro de un supermercado de la Ciudad de San Juan, pero sí lo ofrecen a través de la página web, aunque ya no hay stock. Por esta razón, les ofrecen a los ciudadanos la opción de ingresar algunos datos como el nombre y el correo electrónico para que les llegue una notificación cuando vuelva a ingresar el producto.

Al respecto, Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de la provincia, dijo que las farmacias locales ya pueden venderlo, pero seguramente van a esperar a que haya demanda debido al costo que tienen.

“Si ya está en el mercado, ya está en el circuito comercial y se puede adquirir a través de las droguerías, pero seguro las farmacias van a esperar que haya una demanda para tener los stocks que no son nada económicos porque vienen por cajas de 50”, explicó Otto.

Algo en lo que Otto enfatizó es en la realización de estos test en los locales, la cual no está permitida ya que debe hacerlo un profesional médico o bioquímico. “Podemos seguir vendiendo el medicamento, pero no podemos manipular ninguna muestra, salvo que el Ministerio de Salud nos autorice a poder hacerlas que sería lo más lógico”, opinó.

Desde la Anmat aclararon que autorizaban la venta en farmacias de este test, pero aclararon que es un producto de uso profesional exclusivo. Es decir, que se vende en forma libre, pero debe realizarlo un médico.

¿Cómo se hace el test de antígeno?

El test de antígeno se realiza a través de un hisopado que permite la detección cualitativa de antígenos del nuevo coronavirus SARS-CoV2 utilizando secreciones de garganta humana y secreciones nasales. La caja aclara: “Los resultados negativos no descartan infección por Covid-19”.

En el mes de octubre del 2020, cuando Salud Pública comenzó a utilizarlos en San Juan, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré explicó: “Es un test que solo se realiza solo en los primeros cinco días desde que la persona tiene síntomas. Si la persona presentó síntomas y ya pasaron más de cinco días, no es recomendable hacerlo".

La diferencia con la PCR

La prueba de diagnóstico mediante PCR permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo, es decir, que la persona tiene coronavirus. Mientras que, si la PCR no detecta el material genético del virus, no estaría infectada.