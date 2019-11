Avanza la transformación del Mercado de Hacienda de Mataderos en un parque gauchesco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diputados porteños del oficialismo emitieron hoy un dictamen del proyecto urbano que contempla la instalación de un parque temático gauchesco y la construcción de un complejo habitacional en el predio donde funciona el Mercado de Hacienda, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.



La iniciativa, motorizada por el Ejecutivo porteño, ya cuenta con una primera sanción de la Legislatura, no obstante requiere de una segunda aprobación, que se dará en la sesión del próximo jueves, dado que se encuadra en las normas denominadas de “doble lectura”.



La propuesta contempla al espacio delimitado por las calles José Enrique Rodó, Murguiondo, Eva Perón y Lisandro de la Torre, que suman unas 34 hectáreas en las que funciona el Mercado de Hacienda de Liniers.



El sitio comenzará a liberarse cuando el Mercado se trasladará a Cañuelas, según un convenio firmado con la Nación y la Ciudad.



La propuesta del oficialismo apunta a la creación de un "Espacio Público Tematizado" que ofrecerá un polo gastronómico que pondere la carne argentina y un Mercado Federal abierto a las provincias, donde se reubicará la tradicional Feria dominical de Mataderos.



Además, se estipula que dentro del predio se destinen varios terrenos a la construcción de 2.500 viviendas; se abran nuevas calles, una escuela primaria, una secundaria y una infantil de jornada extendida; además de espacios verdes.



No obstante, diputados de la oposición manifestaron, durante la reunión durante la cual se firmó el dictamen, que la actual redacción de la ley no coincide con la de la primera lectura, que fue sancionada hace poco más de un año en la Legislatura porteña.



Es que, según aseguraron, en el proyecto actual fue retirado un artículo, que estaba incluido en la primera ley, que posibilitaba la permanencia de un grupo de familias que hoy viven en el edificio de La Recova, una centenaria construcción declarada monumento histórico nacional situada en el ingreso del Mercado.



Al respecto, la diputada del bloque Peronista María Rosa Muiños aseguró que “es una estafa porque nuestro bloque acompañó la primera lectura de esta ley y hoy no está el artículo referido a las familias de La Recova. Se está incumpliendo con un acuerdo”.



En sintonía, el legislador de Unidad Ciudadana Javier Andrade consideró que “empeora muchísimo el proyecto la falta de ese artículo porque otorgaba la posibilidad a las familias que habitan ahí, algunas por tercera generación, que puedan seguir en comodato por 50 años. Es una definición política que no esté más esa opción”.