Avelluto atribuye al "resentimiento de la fauna del fútbol" las críticas a designación de Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex secretario de Cultura macrista Pablo Avelluto dijo hoy que "el resentimiento de la fauna del fútbol argentino" por la designación del ex presidente Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA "indica que el espíritu oportunista de Julio Grondona sigue vivo".



A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex funcionario se sumó a los dirigentes del PRO que defendieron el nombramiento de Macri ante las voces críticas de la dirigencia del fútbol argentino.



En ese marco, Avelluto escribió: "El resentimiento de la fauna del fútbol argentino ante la designación de Mauricio Macri en la Fundación FIFA indica que el espíritu oportunista de Julio Grondona (el fallecido ex titular de la AFA) sigue vivo entre nosotros".



Y añadió: "La pelea sigue siendo entre los que queremos cambiar y los que quieren que nada cambie".