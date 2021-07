Ayudan a merenderos y comedores de Rawson, ahora necesitan la solidaridad de los sanjuaninos para crecer

Braian Varela tiene 24 años y un sueño que está poniendo en marcha o, como suena mejor para él, en camino: buscan donaciones para conseguir dos cuatriciclos a pedales para dar clases de seguridad vial a los más chicos y alimentos no perecederos para asistir a los merenderos de Rawson.

“Desde que tengo 15 años tengo este sueño y siempre me gustó ayudar. Lo he hecho como he podido y con los recursos que tengo”, dijo Varela a DIARIO HUARPE.

Él trabaja de inspector de seguridad vial en Rawson y junto con el coordinador de esa área de la dirección de seguridad comunitaria del municipio de Rawson, Ezequiel Rodríguez, crearon el grupo de ayuda social Otac: Organización de trabajo y ayuda comunitaria. Creada hace tres meses, lo hicieron fuera de su horario de trabajo y buscan ayudar a comedores, merenderos y colaborar con ollas populares en el populoso departamento del sur.

Y si bien, de momento siguen recibiendo alimentos no perecederos para seguir con esta asistencia donde los sanjuaninos y rawsinos puedan recibir un plato de comida, ahora buscan ir más allá.

“Estamos buscando dos cuatriciclos a pedales para darles clases de seguridad vial a los chicos que ya empiezan a manejarse en la calle: haciendo los mandados en bicicleta, yendo a la escuela o caminando. La idea es hacerlo en una plaza o lugar amplio e ir moviéndonos de lugar. Por eso pedimos ayuda, ya sea donándonos uno o con cualquier otro tipo de ayuda que nos permita conseguirlo”, dice Varela, coordinador de Otac que ya cuenta con ocho miembros.

Si bien, de momento, actúan en el departamento Rawson, sueñan con expandirse hacia todo San Juan y seguir sumando voluntarios para ayudar a los sanjuaninos en los tiempos de coronavirus. “Buscamos seguir ayudando e ir a otros departamentos de San Juan. Ahora, estamos colaborando en el Médano de Oro y los barrios más carenciados de Rawson y nos gustaría seguir por otros lugares del Gran San Juan. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, sin distinción de raza, género y religión” cerró Braian .

Para colaborar con Otac, llamar al 264 443 8758 o dirigirse a la calle Calle Felix Aguilar 1860 oeste, en el Barrio Buenaventura Luna en Rawson. O sus redes sociales: Otac San Juan en Facebook o Instagram.