Bajo nivel de negocios por granos en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El nivel de negociaciones por granos en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) continuó en un bajo nivel, aunque se registró un "leve repunte en la actividad comercial en comparación con la jornada de ayer", con estabilidad en el precio de la soja, subas en el trigo y bajas en el maíz.



Con una escasa actividad comercial, la soja condición fábrica con entrega inmediata se mantuvo en US$ 245 la tonelada, mientras que para la oleaginosa de la nueva campaña se ofrecieron US$ 230 la tonelada con entrega en abril y mayo.



El maíz cayó US$ 3 y se ubicó en US$ 132 la tonelada con entrega entre el 15 de febrero y el 15 de marzo.



Para la entrega en abril, el precio se ubicó en US$ 133; mayo, US$ 144; junio, US$ 130; julio, US$ 127; y septiembre, US$ 129.



Por su parte, el trigo con descarga inmediata subió US$ 5 y se posicionó en US$ 165 la tonelada, aunque se podían conseguir US$ 170 la tonelada por dilatar la entrega hasta principios de la semana próxima.



En cuanto al segmento con descargas diferidas, el mejor precio abierto de compra por trigo con descarga en enero fue de US$ 171 la tonelada y para febrero fue de US$ 172.



Por último, el girasol se ubicó en US$ 230 y la cebada a US$ 130.