Bajo nivel de operaciones y precios en caída en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El nivel de operaciones por granos cayó en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) después de que la empresa agroindustrial Vicentín anunciara hoy a primera hora que inició un proceso de reestructuración de pagos, al mismo tiempo que se dio una baja generalizada en los precios de los granos.



"En el día de la fecha, la plaza local tomó conocimiento de que una de las empresas agroindustriales más importantes de capital nacional y que ocupa una participación trascendente en el mercado de granos, había iniciado un proceso de reestructuración de pagos. Esto generó un menor nivel de operaciones dado que primó la cautela y preocupación entre los operadores", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



La soja con descarga cayó US$ 5 y se ubicó en US$ 245 la tonelada, mientras que con entrega en enero el precio fue de US$ 251 y para febrero US$ 252.



En el segmento de soja de nueva campaña la oferta por soja cámara se posicionó en los US$ 235 para la descarga entre abril y mayo.



Por su parte, el maíz con descarga cayó US$ 8 y se posicionó en US$ 140 la tonelada.



En cuanto al cereal de la próxima campaña, el valor abierto de compra para la descarga entre el 15 de febrero y el 15 de marzo se ubicó en los US$ 139 la tonelada; entre marzo y mayo, US$ 140; y junio y julio, US$ 135.



El trigo con descarga inmediata estuvo en los US$ 160 la tonelada, US$ 5 por debajo de lo ofrecido ayer, aunque por diferir la entrega hasta el 10 del corriente, se podían conseguir US$ 165.



Por trigo condición contractual, sin descarga pactada, el precio abierto de compra se situó en los US$ 170.



En cuanto al cereal con descarga a partir del año próximo, el mejor valor abierto de compra por trigo con descarga en enero se ubicó en los US$ 170 la tonelada; febrero, US$ 172; marzo, US$ 172.



Por último, el girasol cayó US$ 5 y se vendió a US$ 245 la tonelada.