Bajó un 50% el nivel de ventas de ropa de invierno

Los comerciantes locales aseguraron que se ha producido una merma del 50% en los niveles de venta de ropa y calzado de abrigo en lo que va de la temporada de frío en la provincia. El dato se desprende de un relevamiento hecho por este diario en donde se pudo determinar que poca gente se compró ropa nueva para pasar el frío y los que se animaron a hacer la inversión lo pagaron con tarjeta de crédito.

DIARIO HUARPE recorrió las calles del microcentro sanjuanino, para consultar a comerciantes y consumidores. Desde el lado de los propietarios de las tiendas explicaron que están vendiendo la mitad o menos de lo que vendían para esta misma época del año pasado.

El rubro de las zapaterías es uno de los más afectados ya que algunos de los comerciantes afectados llegaron a decir que sufrieron bajas del 60%.

"Hay muy pocas ventas y las que se concretan son casi siempre son con tarjeta", aseguró Gabriel González propietario de una zapatería. El comerciante aseguró que los precios de las botas varían de acuerdo al material, se pueden encontrar botas de $1.200, en tanto que las botas de esta temporada que vienen con taco más cuadrado pueden llegar a costar casi $4.000.

En el rubro de la ropa también se ha notado la merma en las ventas. Carina González responsable de una casa de ropa masculina, contó que han vendido la mitad que el año pasado. "Se vende poco y el 90% de las pocas ventas que se concretan con con tarjeta, nosotros no cobramos interés porque sino venderíamos menos aún, aseguró la comerciante.

Desde un local de ropa femenina Adolfo Kim aseguró que vende muy poco y que las prendas han llegado mucho más caras. "Una campera que el año pasado vendí a casi $600, este año la vendo a mas de $1.000", concluyó Kim. En el caso de las boutiques Abi Medawar confirmó la baja en la venta y agregó que esto le trajo aparejado una reducción en el stock del comercio. "Encargamos lo justo y cuando vendemos algo volvemos a pedir", concluyó.

En cuanto al porcentaje de suba de los precios de las ropas y calzado, los consultados aseguraron que el incremento ronda el 30%, un porcentaje menor si se considera que la inflación interanual supera el 50%.

Wendy Lorenzo propietaria de una casa de ropa infantil aclaró que, igualmente, la ropa seguirá subiendo. "Si pedimos ropa hoy nos sale un precio y para el próximo pedido en unos 20 días ya viene con un porcentaje de suba", explicó.

Qué dicen los consumidores

Mientras los comerciantes hablan de merma en las ventas, los consumidores reconocen que no compran "casi nada". "Yo le tejo la ropa de abrigo a mis nietas y para mi no me compro nada, la plata se va en pagar impuestos y comer" , aseguró la mujer.

Por su parte, Maria Cecilia Pastén contó que no ha comprado ropa para el invierno y en caso de hacer una compra es para los chicos de la casa. Mientras que Rodolfo Ferrer aseguró que si ha comprado ropa de invierno. "Solo compro las prendas más necesarias, clásicas sin seguir tanto las modas porque la ropa de moda es aún más cara", opinó.

Todos los consultados dijeron que prefieren no comprar antes que adquirir sus prendas con tarjeta ya que le temen a los intereses que este tipo de compra acarrea.