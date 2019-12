Balean a un joven en una pelea entre bandas y arrojan su cadáver frente a una ambulancia en Haedo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven fue asesinado hoy de un tiro en el pecho durante una pelea entre bandas a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Haedo y su cuerpo fue arrojado desde un auto en movimiento frente a una ambulancia en las inmediaciones del hospital Posadas, informaron fuentes policiales.



El episodio ocurrió poco antes de las 7 cuando los vecinos observaron que en la esquina de las calles Rivera Indarte y Alberdi, a metros de Acceso Oeste, arrojaron desde un auto Peugeot 308 el cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años al pasar de una ambulancia que iba hacia el hospital Posadas, ubicado a solo tres cuadras.



Según las fuentes, el joven ya estaba fallecido, ya que había sido baleado durante una pelea entre dos grupos ocurrida antes a la salida del boliche "Poker Disco", ubicado en avenida Presidente Perón 145, ex Gaona, de Ramos Mejía.



Por dichos de testigos, los pesquisas determinaron que a la salida de ese local se habían enfrentado dos grupos y, que en ese marco, un joven había sido herido de bala.



Según las fuentes, sus amigos lo subieron al auto y se lo llevaron en dirección a la zona de Haedo, donde luego arrojaron su cadáver.



Uno de los ambulancieros que estaba en el vehículo frente al cual se tiró el cadáver dijo a la policía que una de las personas que iban en el auto gritó "tomá, esto es para vos".



Por el momento, los investigadores no pudieron identificar al la víctima, ya que no tenía su documento encima.



En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Morón, junto al personal de la fiscalía de turno 7 de ese distrito, Matías Rapazzo, quien dispuso el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas entre el local bailable y el lugar donde el cuerpo fue arrojado desde el auto.