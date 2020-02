Balompie y Dancing Again por una revancha en el hipódromo de La Punta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Balompié, un hijo de Equal Stripes, es el candidato para ganar mañana el Clásico Gran Premio Vicente Dupuy, una prueba de Grupo 3 que tiene un premio de 1.500.000 pesos y que se correrá a las 18 en la arena del hipódromo de La Punta, de San Luis.



La carrera está pactada sobre los 2.400 metros, una distancia en la que Balompié se siente cómodo. El 27 de diciembre de 2019 Balompié fue a la arena de Palermo y corrió sobre los 2.500 metros. Esa tarde entró segundo a un solo cuerpo de Dancing Again en 2m 38s 64/100.



Su campaña es de cuatro victorias oficiales sobre 21 carreras y muchas de ellas superaron los 2.000 metros.



El viaje a San Luis tiene sentido para la gente del stud La Gran Fortuna, de la provincia de Mendoza. Su nuevo entrenador, Nestor Stirpa, considera que "Balompié tiene mucha chance". Habrá que ver qué clase de desarrollo se presenta en la carrera y, también, qué clase de suerte tiene cada participante.



Como decía el maestro Esteban Bianchi, "siempre la suerte es necesaria". El rival de Balomipié es Dancing Again, que viene de ganarle por un cuerpo y mañana le ofrece una gran revancha.



Dancing Again tiene un palmarés de ocho triunfos oficiales sobre 19 salidas. Su jockey es Matías Valle y también la gente del stud Los Antiguos consideran que tienen muchísima chance.



Miguel Alfaro, su entrenador, sostuvo: "A Balompié le venimos de ganar por un cuerpo, y si bien es cierto que en 2.400 metros todo puede darse vuelta, nosotros creemos que podemos repetir el mismo resultado anterior.



The Last Ilusión, un hijo de Interactión, es el lance de la carrera con la monta del jockey platense Horacio Betansos. Tiene un récord de cuatro triunfos sobre once carreras. Su última prueba fue sobre 1.600 metros en la arena del hipódromo de La Plata. Entró segundo a medio cuerpo de Lux Joy y dio toda la sensación que estaba para más distancia. Mañana tiene una chance y será cuestión de no desaprovecharla.



La carrera en el hipódromo de La Punta será televisada por el sistema de simulcasting para el hipódromo de La Plata, en donde sus apostadores podrán jugar en vivo y en directo.