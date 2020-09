Banco de plasma en San Juan: “La cantidad que hay es muy baja”

El 7 de agosto, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, anunció que San Juan ya contaba con un banco de plasma en caso de que haya circulación viral en la provincia y la situación del coronavirus se agrave. Si bien actualmente sólo hay circulación comunitaria por conglomerado en Caucete y en Santa Lucía, los casos van en aumento. Ante esta situación, en quienes están graves suelen aplicar plasma, pero en la provincia aseguran que la cantidad que hay en el banco es baja.

“La cantidad de plasma que hay no es muy alta porque no tuvimos muchos contagios, es muy baja”, dijo a DIARIO HUARPE el director del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), Alfredo Laplagne.

El bajo número de donaciones se debe a que en la provincia hay 246 personas cursando la enfermedad y sólo 22 recuperados que son los que pueden donar. Aunque desde el Iphem no pueden revelar la cantidad de donantes debido a que eso es parte del secreto médico, Laplagne contó que hablaron con todas las personas que se recuperaron y los que quisieron y cumplían con las condiciones, accedieron.

En la entidad no sólo recibieron donaciones de sanjuaninos recuperados de coronavirus, sino también de repatriados que habían cursado la enfermedad en otros países o provincias.

En cuanto a la cantidad que hay, no se puede saber para cuántas personas va a servir porque hay variables que “no están claras”. Entre ellas están “¿cuál es la mejor dosis? y ¿cuál es el mejor momento para indicarlo?”.

A pesar de que la cantidad de plasma es baja, Laplagne indicó que actualmente no hay más donantes porque ya trabajaron con todos los que se recuperaron. “Hasta que no se empiecen a recuperar los que actualmente se encuentran padeciendo la enfermedad, no vamos a tener más donantes”, dijo.

Además, no todos los recuperados pueden donar, ya que deben cumplir los mismos requisitos que un donante de sangre: gozar de buena salud, tener más de 18 años y pesar más de 50 kilos, entre otros. En el caso del plasma “hay un tiempo para donar”. Es que si una persona se recuperó hace más de tres meses, ya no tiene la cantidad de anticuerpos necesarios para la donación, ya han bajado. “Tiene que estar dentro de los tres meses de haber padecido la enfermedad”, explicó el director.

Debido a esto, desde la entidad están esperando que comiencen a recuperarse sanjuaninos con coronavirus para que puedan sumarse a la donación, si así lo desean. Cuando superan la enfermedad, desde la institución se comunican con estas personas y les explican para qué sirve y cómo es el proceso. Si acceden, se les da un turno para que vayan.

De igual manera, ya tienen preparada una campaña en conjunto con el Ministerio de Salud en caso de que el número de recuperados aumente. “Si nos encontramos en una etapa en la que hay muchísimos internados y muchísimos recuperados, lanzaríamos la campaña a través de los medios”, informó al respecto.

Los efectos del plasma

El plasma no se puede suministrar en todos los pacientes con coronavirus, hay varios factores que deben tenerse en cuenta. Entre ellos está el momento en el que se administra a la persona debido a que “se está viendo en muchos estudios que sería mejor el uso precoz”.



Luego de la transfusión, empieza a hacer efecto en el momento porque se coloca de forma directa en quienes cursan la enfermedad. “El efecto es variable y depende de cada persona porque hay que ver el grado de anticuerpos que tenga la donación de plasma”. También en investigaciones se notó que “hay grupos en los que funciona mejor y otros en los que no funciona”.

La extracción de plasma

Los recuperados interesados en donar plasma deben mani­fes­tar sus intenciones al Iphem para que les den un turno y puedan asistir. Ahí se van a sentar en un sillón en el que podrán ver televisión o su celular durante dos horas, que es lo que dura la extracción de entre 200 y 600 centímetros cúbicos que son las medidas del mínimo y máximo que se puede extraer.

Para hacerlo se conecta a la persona a una máquina aféresis que tiene un descartable de un solo uso que le va a extraer el plasma. “Eso hace que la persona pueda volver a donar a los tres o cuatro días si ella lo desea”, cerró diciendo.