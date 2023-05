Bancos y fintech ofrecerán descuentos de hasta 70% y cuotas sin interés

Los principales bancos y fintech del país se sumarán a los descuentos que promueven los comercios a través del Hot Sale, que estará vigente durante la próxima semana, con el objetivo de ofertar sus servicios y productos financieros e impulsar el consumo.

La promoción más amplia correrá por cuenta de Modo, la billetera digital de los bancos, que ofrecerá 20% de descuento en compras on line en un conjunto de más de 230 comercios adheridos, que se accede a través de la plataforma www.modo.com.ar/comercios/tiendas-online/list.

Según informaron bancos participantes, como el Banco Ciudad, la oferta regirá entre el lunes 8 y el miércoles 10 de mayo, con tope de descuento de $ 1500 por compra.

Uno de ellos es ICBC, que ofrecerá descuentos a través de su plataforma de e-commerce, ICBC Mall, en la que habrá ofertas de hasta 70% y 18 cuotas sin interés abonando en todas las categorías del sitio. Además, las gift cards tendrán 50% de descuento y 6 cuotas sin interés.

La entidad sumará 20% de descuento en Despegar.com para los destinos de Iguazú, Mendoza, Salta, Bariloche y Córdoba. A la vez, los beneficios se extenderán hasta el domingo 14 de mayo, con descuentos de hasta 50% y 12 cuotas sin interés abonando a través de la billetera virtual MODO.

Banco Itaú también ofrecerá a sus usuarios beneficios durante toda la semana. Del lunes al miércoles, se podrá abonar en hasta 9 cuotas sin interés a través de las tarjetas de crédito y los consumos con tarjetas de débito tendrán un reintegro del 25%, con un tope de $ 5000.

Desde el jueves hasta el domingo, ya finalizados los días estipulados para el Hot Sale, Itaú continuará con beneficios. Algunos de ellos son hasta 9 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito, mientras que con débito habrá 50% de reintegro, con un tope de $ 10.000.

La tienda iupp, perteneciente al banco, participará con más de 3000 productos de las categorías tecno y electro con hasta 35% de descuento. Además, ofrecerá a los clientes de Itaú envío gratis en seleccionados y ofertas de hasta $ 20.000 en celulares, televisores, artículos para el hogar, entre otros.

Por su parte, los beneficios de Banco Comafi se extenderán hasta el lunes 18 de mayo. En su plataforma, Tienda Comafi, ofrecerá descuentos del 30% con tarjetas de débito, con tope de $ 10.000 por transacción, y 10% de ahorro con tarjetas de crédito, con tope de hasta $ 6000 por cada compra y 12 cuotas sin interés.

Entre las fintech, Ualá ofrece ahorro en supermercados (25% los lunes en Jumbo, Disco, Vea y Carrefour Express), electrodomésticos (25% en Macstation, Multipoint y BairesIT), indumentaria (15% los miércoles en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport), perfumería (30% de lunes a viernes en Farmacity, Sumplicity y Get the look), entre otros.