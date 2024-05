Cada 4 de mayo se celebra el "May the 4th" un día festivo rinde homenaje a la saga de Star Wars y reúne a fanáticos de todo el mundo en una jornada llena de eventos temáticos, maratones de películas, disfraces, memes y mucho más.

El origen de esta conmemoración tiene varias historias entrelazadas. Una de ellas se remonta a una broma popularizada en Internet en la década de 2000, basada en la famosa frase "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you" en inglés), que guarda similitud fonética con la fecha del 4 de mayo. Otra versión, más antigua, sugiere que surgió a partir de una nota publicada en el diario británico London Evening News el 4 de mayo de 1979, donde se felicitaba humorísticamente a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra.

El "May the 4th" se convirtió en un evento global que atrae a fanáticos de todas las edades. Para aquellos que prefieren los maratones intergalácticos, Disney+ ofrece el catálogo completo de la saga de Star Wars, desde la clásica "Una Nueva Esperanza" hasta los más recientes éxitos como "Andor" y "Obi-Wan Kenobi".

Las cuentas oficiales en redes sociales de Star Wars y Disney en Latinoamérica también tendrán contenido sorpresa y mensajes alusivos, y los fanáticos pueden unirse a las celebraciones utilizando los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay.