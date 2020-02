Banfield venció a Colón en Santa Fe y profundizó la crisis del "Sabalero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Banfield se anotó esta noche una rutilante victoria como visitante ante Colón de Santa Fe por 1 a 0, se acomodó en la zona media del certamen y profundizó la crisis del "Sabalero", en partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.



El único gol de Banfield fue anotado por el colombiano Reinaldo Lenis, en la parte final del cotejo jugado en el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe.



Colón intentó adueñarse del juego y buscó presionar a Banfield, pero sus intenciones chocaron contra sus escasas ideas y los minutos transcurrieron sin que inquietara a Mauricio Arboleda.



Banfield se agrupó bien en el fondo e intentó salir de "contra" y dispuso de la mejor opción para anotar de la primera parte, cuando a los 28 minutos el colombiano estrelló un remate en el travesaño, entrando al área por derecha y luego de una muy buena maniobra individual.



La parte final no varió demasiado, ya que Colón se adelantó, pero nunca preocupó a Banfield, que esperó su momento y en una rápida réplica se quedó con la victoria.



A los 32 minutos, Jesús Dátolo habilitó a Lenis por derecha, quien avanzó velozmente por el sector derecho y remató cruzado a la entrada del área, la pelota se le escurrió entre las piernas al arquero Leonardo Burián y no pudo ser rechaza en la línea por Alex Vigo, para marcar el 1 a 0 final, que quizás no fue merecido pero fue el premio al oportunismo de la visita.



La victoria le permitió a Banfield llegar a la suma de 8 partidos sin perder. Colón, por el contrario, sufrió la quinta caída consecutiva y quedó muy cerca de la zona de descenso.



Con este resultado, Colón sigue en la pendiente y acumula apenas 16 unidades para ubicarse vigésimosegundo; mientras que Banfield llegó a los 24 puntos y se posiciona décimosexto.



En la próxima fecha, el "Taladro" recibirá a Rosario Central, el sábado; al tiempo que Colón visitará a Defensa y Justicia ese mismo día, en Florencio Varela.







- Síntesis -







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Miguel Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Diego Osella.



Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; y Junio Arias. DT: Julio César Falcioni.







Gol en el segundo tiempo: 32m. Reinaldo Lenis (B)







Cambios: en el segundo tiempo, 13m. Gabriel Esparza por Fernando Zuqui (C) y Brian Fernández por Wilson Morelo (C), 34m. Lucas Viatri por Rafael García (C), 40m. Juan Alvarez por Jesús Dátolo (B) y Agustín Fontana por Junior Arias (B).



Amonestados: Marcelo Estigarria (C), Reinaldo Lenis (B), Alex Vigo (C), Jesús Dátolo (B) y Luciano Gómez (B).







Arbitro: Ariel Penel.



Cancha: Colón de Santa Fe.