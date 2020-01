Baradel: "El objetivo de la paritaria nacional docente es ganarle a la inflación"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, aseguró hoy que el "objetivo de la paritaria nacional docente es ganarle a la inflación" y adelantó que van a pedir el aumento del incentivo docente.



"Hay que celebrar que este Gobierno haya restablecido la paritaria nacional docente", dijo Baradel en declaraciones formuladas a radio El Destape, y apuntó que "hay que darle crédito de que cumplió con lo que había dicho y vuelve a poner a la educación como prioridad a nivel nacional".



Recordó que "la paritaria nacional no fija porcentajes sino pisos salariales" y se refirió al incentivo docente, "que es una suma que paga el Estado nacional a maestros de todo el país" y que "es importante porque el Estado nacional nivela así a los docentes de todo el país", al tiempo que adelantó que van "a pedir una suba del incentivo".



"En Ctera no hemos definido todavía el piso salarial al que apuntamos", dijo el dirigente gremial y apuntó que a partir de este momento van a "empezar las negociaciones".



"En provincia de Buenos Aires tenemos el compromiso de que la semana que viene se convoque a paritaria", dijo y relató que le plantearon al gobernador Axel Kicillof "mejorar el salario básico y recuperar el poder adquisitivo".



Recordó que "con el gobierno anterior" tuvieron que "pelear muchísimo para ganar la cláusula gatillo" que, dijo, en realidad "era una barrera para no perder poder adquisitivo del salario".



"Eso era un empate, pero nosotros queremos ganarle a la inflación", explicó enseguida y señaló que "el macrismo había desresponsabilizado al Estado nacional y dejado liberada la educación a cada una de las provincias".



Por eso, dijo "es muy importante que vuelva la paritaria nacional porque son recursos que van a ir a educación".