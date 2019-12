Barbi Recanati lanza "¿Qué le ves?", tercer anticipo de su disco debut como solista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ex líder de Utopians, Barbi Recanati, lanzó “¿Qué le ves?”, tercer anticipo del primer larga duración que lanzará como solista.



El corte, que llega luego de presentar las canciones “Que no” y “En la frente”, se caracteriza por su combinación de sintetizadores con sonidos que remiten a la new wave y guitarras psicodélicas.



Aunque aún no está confirmada la fecha de lanzamiento ni el nombre de su placa debut, Recanati continúa con su carrera solista, luego de haber dado a conocer a principios de 2018 el EP “Teoría espacial”.



En tanto, prepara su presentación del 24 de enero en el Fetival Cpik, en Mar del Plata; y del 15 de febrero en el Buena Vibra, que se llevará a cabo en el porteño Hipódromo de Palermo.



Recanati estuvo durante 12 años al frente de Utopians y decidió disolver el grupo cuando se conoció una denuncia de abuso sexual contra uno de sus integrantes.