Barbijo, vacunas y aislamiento preventivo, las claves para evitar un rebrote de Covid

En el marco del aumento de casos de gripe A y la posibilidad de volver a usar barbijo obligatorio por un rebrote de Covid-19, Yo te invito recibió a Rosa Contreras, infectóloga. En el magazine informativo que va de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por la pantalla de Telesol, la infectóloga explicó las causas del posible rebrote, cómo afrontarlo y las causas que llevan a este escenario.

Contreras explicó que uno de los grandes factores que colabora con que se hable de un posible rebrote es la falta de cuidados que hay.

“El uso de barbijo es una práctica que no debería desaparecer”, comentó.

Es que el virus que se transmite por vía aérea, en una época invernal en el que las actividades al aire libre se ven limitadas y comienza a aglomerarse más personas en lugares cerrados y sin una correcta ventilación, son los ingredientes ideales para un rebrote. Es por eso que el uso del barbijo en lugares cerrados, según aconsejó Contreras, debería continuar para proteger no solo de Covid-19, sino de otras infecciones respiratorias.

A esto agregó que como es una época en la proliferan estas infecciones, lo ideal sería que ante la aparición de síntomas, la persona padeciente se aisle entre cuatro y cinco días, de esta manera proteger a los grupos que ve diariamente.

Comentó que de ser posible la persona se hisope para confirmar, pero que el aislamiento sería eficiente para disminuir los contagios.

Respecto a la consulta del efecto de la vacunación, la especialista contó que más del 40% de la población del país aún no cuenta con el esquema completo lo que colabora con un posible rebrote. Sin embargo, instó a completar el esquema y para ello declaró:

“Aunque estés vacunado te podés volver a contagiar, pero la idea es que no te mueras de Covid.”

Sobre a qué se debe la falta de hábitos como el uso de barbijo y el incumplimiento del esquema vacunatorio, Contreras brindó dos posibilidades.

En el tema del barbijo es que después de las restricciones sanitarias, quedaron secuelas. “Sabemos cómo se contagia y cómo prevenirlo. Hemos aprendido, el tema es que no lo hemos pasado tan bien. Insisto, no es que no hayamos aprendido, nos quisimos olvidar rápido”.

Respecto a las vacunas, comentó que se descreyó en un primer momento por la rapidez con las que salieron. Sobre esto explicó.

“Al generar un impacto muy grande en todo el mundo, muchos gobiernos financiaron la salida de estas vacunas. Fue por eso la rapidez.”

En síntesis, mantener el uso de barbijos, completar el esquema de vacunación y en casos de síntomas, ver la posibilidad de aislarse entre cuatro y cinco días.