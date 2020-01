Barcelona, con la vuelta de Messi, pone en juego la punta en su visita a Valencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Barcelona, puntero junto con Real Madrid, visitará mañana a Valencia, en uno de los encuentros correspondiente a la 21ra. fecha de LaLiga de España.



El partido se jugará en el estadio Mestalla, a las 12 (hora argentina) y con transmisión de DirecTV Sports.



Barcelona tendrá a Lionel Messi como titular tras el descanso de entre semana contra Ibiza (2-1) por los 16avos. de la Copa del Rey. El rosarino, que lleva 14 tantos, es el goleador del torneo.



Por su lado, Valencia -invicto como local con un récord de cinco triunfos y cinco empates-cuenta con el defensor argentino Ezequiel Garay en la zaga central titular.



Barcelona (43 unidades) comparte la punta con Real Madrid -domingo visita a Valladolid- y Valencia (31) está séptimo, afuera de la zona de competiciones europeas.



Además, el entrenador del equipo catalán, Quique Setién, habló en conferencia de prensa este viernes y comentó: "Siempre que un equipo como el Valencia pierde el partido anterior, las ganas de romper esa racha incentivan. Como siempre he dicho, me esperaré al mejor equipo y el Valencia es un gran equipo con muy buenos futbolistas. Será un partido de mucho nivel en el que quizá tengamos la posibilidad de hacer más daño".



Asimismo, Setién, quien debutó hace una semana en el banco de suplentes de Barcelona, reconoció: "El examen fue el día del Granada, luego Ibiza y no espero menos de este partido de ahora. En Valencia en Barça lleva muchos años sin perder y desde luego el rival como entidad es uno de los mejores equipos a los que enfrentarte".



La fecha se iniciará este viernes con Osasuna-Levante, a las 17.



Sábado: Espanyol- Athletic de Bilbao; Alavés- Villarreal; y Sevilla- Granada.



Domingo: Atlético de Madrid- Leganés; Celta- Eibar; Getafe- Betis; y Real Sociedad- Mallorca.







Posiciones: Barcelona y Real Madrid 43 puntos; Atlético de Madrid y Sevilla 35; Getafe 33; Real Sociedad y Valencia 31; Athletic Bilbao 30; Villarreal 28; Granada y Betis 27; Levante 26; Osasuna 25; Alavés 23; Valladolid y Eibar 22; Mallorca 18; Celta de Vigo 16; Leganés y Espanyol 14.