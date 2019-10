Barcelona goleó a Sevilla, con un tanto de Messi, y se ubicó escolta del líder Real Madrid

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Barcelona, con un tanto del astro argentino Lionel Messi, goleó hoy 4-0 a Sevilla y se ubicó escolta del líder de la Liga española de fútbol, Real Madrid, por la octava fecha del torneo ibérico. Messi marcó de tiro libre el último gol del encuentro, a los 33 minutos de la segunda etapa. El primer tanto lo anotó el delantero uruguayo Luis Suárez (27m PT), luego convirtieron el mediocampista chileno Arturo Vidal (32m PT) y el atacante francés Ousmane Dembelé (35m PT). El equipo catalán sufrió la expulsión en los últimos minutos del encuentro por roja directa del defensor "charrúa" Ronald Araújo (41m ST) y Dembelé por ser amonestado con dos tarjetas amarillas (42m ST). Con este resultado el equipo "culé" llegó a las 16 unidades y se puso a a dos puntos del líder, Real Madrid, que cuenta con 18. Por otra parte Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, empató hoy ante Valladolid por 0-0, como visitante, y no pudo acortar la distancia con el líder Real Madrid en la continuidad de la octava fecha. Con poco más de treinta minutos de Ángel Correa, quien ingresó en el segundo tiempo por el portugués Joao Felix, el equipo del "Cholo" sumó un punto de visitante que lo dejó a tres del líder, Real Madrid. Valladolid tuvo la posibilidad de abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo pero Sandro Ramírez desvió el penal cobrado a instancias del VAR. El "colchonero" también tuvo una oportunidad para ganar el partido a ocho minutos del final pero el tiro de Correa se estrelló en el palo. En el inicio de la jornada, Espanyol, con participación argentina, no pudo con Mallorca, que lo venció 2-0. En el estadio Iberostar Stadi, de Palma de Mallorca, el equipo local se impuso con los tantos del croata Ante Budimir (Pt. 37m.) y Salva Sevilla (St. 12m.). Espanyol, situado en zona de descenso con apenas 5 unidades, contó con los concursos de los argentinos Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield) y Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata), quien ingresó en la segunda parte. En cambio, Jonathan Calleri (ex Boca y All Boys) ni Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez) no se alistaron en el conjunto catalán por hallarse lesionados. En otros partidos de la fecha, Celta venció a Athletic de Bilbao 1-0 y Getafe 2-1 como visitante a Real Sociedad. Los marcadores de los encuentros jugados entre viernes y sábado fueron los siguientes: Betis 1-Eibar 1; Leganés 1-Levante 2; Real Madrid 4-Granada 2; Valencia 2-Alavés 1; Osasuna 2 (goles de los argentinos Facundo Roncaglia y Ezequiel Avila)-Villarreal 1. Posiciones: Real Madrid, 18 puntos; Barcelona, 16; Atlético Madrid, 15; Granada, 14; Real Sociedad y Sevilla, 13; Bilbao y Valencia, 12; Villarreal, Levante y Osasuna, 11; Getafe y Valladolid, 10; Eibar, Celta de Vigo y Betis, 9; Alaves, 8; Mallorca, 7; Espanyol, 5 y Leganes, 2.