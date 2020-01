Barcelona, sin Messi, se clasificó a los octavos de final con angustia ante el modesto Ibiza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Barcelona, sin el astro Lionel Messi y con una formación alternativa, se clasificó hoy a los octavos de final de la Copa del Rey con angustia a través de la victoria sobre la hora ante el modesto Ibiza, de la tercera categoría, por 2 a 1, en la isla más famosa del mar Mediterráneo.



El delantero francés Antoine Griezmann marcó un doblete para el equipo catalán (ST 27 y 45+5m), mientras que el local, con el defensor argentino Mariano Gómez como titular y el ingreso del atacante Diego Mendoza, se puso en ventaja con el gol del volante Pep Caballe (PT 9m).



El equipo de Quique Setién padeció el primer tiempo donde Ibiza no solo se puso en ventaja, también contó con más situaciones para extender la ventaja con un gol anulado incluido.



En la segunda parte, Barcelona dispuso de cambios, hizo prevalecer la diferencia de categoría, pero recién en los últimos minutos quebró la resistencia de Ibiza.



Messi no fue convocado porque Setién le otorgó descanso de cara al compromiso del próximo sábado ante Valencia por la liga española.



El defensor argentino Ramiro Funes Mori marcó un gol en el triunfo de Villarreal ante Girona por 3 a 0. El ex River anotó el segundo tanto. El español Santi Carzola abrió el marcador y el nigeriano Samuel Chukwueze cerró la cuenta.



Por su parte, Real Madrid, con suplentes, venció a Unionistas, de la tercera división, por 3 a 1 como visitante y Valencia, defensor del título, derrotó a Logroñés por 1 a 0.



El resto de los partidos fueron: Badalona 1-Granada 3; Real Sociedad 2-Espanyol (Matías Vargas, Pablo Piatti y Facundo Ferreyra); Tenerife 2-Real Valladolid 1; Elche 1 (4)-Athletic Bilbao 1 (5).



Resultados del martes: Sevilla 3-Levante 1; Real Zaragoza 3-Mallorca 1; Recreativo de Huelva 2-Osasuna 3.



Mañana: Mirandés-Celta; Ebro-Leganés; Badajoz-Eibar; Cultural Leonesa-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Betis.



Las series son a partido único y en caso de empate en los 90 minutos hay prórroga y de persistir el resultado se va a penales.



El actual campeón es Valencia y el máximo ganador es Barcelona, con 30 títulos.