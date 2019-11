Barone y González celebran en clave tanguera "30 años en orsai"

El repertorio tanguero original que la cantante y autora Patricia Barone y el músico y compositor Javier González vienen desarrollando hace tres décadas y se resume en la placa “30 años en orsai” será celebrado mañana con un recital gratuito en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



“La expresión 'estar en orsai' es un guiño, una mirada sarcástica sobre nuestra manera y nuestro estilo de andar por los caminos del arte, que es un modo de no responder exactamente a las reglas ni haciendo lo que parece que hay que hacer”, comentó Barone durante una entrevista con Télam.



Por su parte, el guitarrista González apuntó a esta agencia que “para nosotros el concepto de estar en orsai tiene que ver con estar en el borde, tanto del género como de la aceptación a partir de una instrumentación que genera resistencias por ser eléctrica”.



En ese sentido, la intérprete abunda que la sensación plasmada en el título del álbum “tiene que ver con estar como por fuera de las reglas, siempre al filo de la tarjeta amarilla y afrontando las dificultades que enfrentamos los artistas independientes en la cultura argentina”.



Además de lo sonoro, la dupla creativa reunida amorosamente desde hace 32 años propone desde entonces un tango propio y fuertemente atravesado por lo social y lo político.



En ese territorio Barone-González fueron creadores del primer tango feminista (“Ser mina flor de cardo”, en 1990) y del innovador abordaje sobre los derechos humanos a partir de la canción ciudadana con “Pompeya no olvida” (en 1998).



Esas dos piezas (en remozadas versiones) junto a repertorio nuevo como “Palomas” (sobre la violencia de género y la lucha feminista), “Cata” y “Declaración de amor y guerra”, entre otros, conforman el programa de “30 años en orsai”.



El disco y el aniversario serán celebrados mañana a partir de las 20 en La Cúpula del CCK (Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires), con una presentación donde al binomio se sumarán Gastón D´Amico (piano), Luis De La Torre (batería), Mariela Fokás (flauta traversa), Ariel Nürnberg (bandoneón) y Alejandro Ward (bajo).



A ese elenco se agregarán el par de hijos de la pareja protagónica,



Juliana González Barone (voz y percusión) y Camilo González Barone (saxo), “lo que nos genera una emoción tremenda”, confesó la madre.



Télam ¿Cuánto influyó el vínculo personal entre ustedes para dar forma a este proyecto estético?



Patricia Barone: Es difícil separar para observar porque está muy imbricado. La lucha que un artista debe llevar adelante para sostener un proyecto artístico durante tantos años es muy dura y al estar juntos en el mismo barco y con una mirada común nos posibilitó hacer mejor lo que queremos hacer.



T: Es una relación atravesada por la música...



PB: Nos conocimos a través de la música. Yo era la regente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en 1986 anoté al primer alumno. En ese marco Andrea Serri y Willy González, hermanos de Javier, eran alumnos allí y de esa manera llegamos a encontrarnos.



T: ¿Cuál es la seña que mejor los identifica en este camino?



PB: Yo siento que todo. Lo musical, lo poético y mi manera de interpretar.



Javier González: Por ahí lo poético y social es lo que más llama la atención. Pero desde lo musical también nos interesa dejar una impronta estética de lo que mi generación vivió con una música transformadora a partir de la música progresiva, el jazz fusión, el rock argentino. Somos hijos de Astor (Piazzolla), de (Pat) Metheny, de (Luis Alberto) Spinetta y lo que proponemos está representado en la tímbrica en la que vibro y que incorpora elementos que hasta ahora no aparecen en el tango.



T: Al respecto ¿Cómo sienten que dialogan con el tango de hoy?



PB: El tango tiene más oferta que demanda y hay menos público que lo que la escena ofrece con riqueza y diversidad, pero es una satisfacción ver que el tango ha crecido tanto desde que empezamos cuando éramos bichos muy raros y al animarnos, abrimos alguna puerta.