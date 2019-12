Basterra sobre las retenciones: "Son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada"

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo hoy que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada" y agrego que "ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que genero Mauricio Macri".



"Mauricio Macri fue con un discurso en que el peor de los males eran las retenciones y quedo demostrado que el peor de los males era Mauricio Macri, porque lo que hizo fue desequilibrar toda la economía", aseguró el ministro de Agricultura al grupo de Medios TVO de la ciudad de Formosa.



En la entrevista Basterra dijo que "ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que genero Mauricio Macri, porque a nosotros no nos sirve que el campo no crezca".



"Queremos que produzca materia prima como base de cadenas de agregación de valor para que el trabajo argentino adquiera relevancia y sea parte de la dinamizacion de la economía Argentina, y lo que hemos visto es que Mauricio Macri tuvo que apelar a las retenciones porque se quedo sin crédito", sostuvo Basterra.



En esa misma linea explico que "ahora lo que tenemos que hacer es ver el compromiso de todos los argentinos, no solo del campo y lo dijo Alberto Fernández, de que aquellos que más pueden contribuyan con el que menos tiene y mas necesitado esta Intentando un justo equilibrio para que todos podamos tener mas producción.



Para finalizar dejo en claro que "el campo es generador de dólares para pagar la deuda de Argentina, que es algo central para poder tener equilibrada la macroeconomia" y reitero que "todos los sectores que mas tiene van a seguramente tener que hacer mayor esfuerzo de los que menos tienen que realmente están atravesando una situación angustiante".